La montre en or d’Hitler vendue pour 18 millions de rands lors d’une vente aux enchères de souvenirs nazis qui exaspère les dirigeants juifs

Eileen Blass, pour le Washington Post via Getty Im

Un employé d’Alexander Historical Auctions emballe un ornement de bureau à croix gammée récemment vendu aux enchères à Alexander Historical Auctions à Chesapeake City, dans le Maryland, des commissaires-priseurs d’autographes, de lettres, de manuscrits et de documents historiques ainsi que des militaria de tous les conflits et reliques.

Une maison de vente aux enchères du Maryland a vendu la montre d’Adolf Hitler pour 1,1 million de dollars (environ 18,1 millions de rands).

Une lettre ouverte de 34 dirigeants juifs a déclaré que la vente aux enchères, qui comprenait d’autres souvenirs nazis, était une “mise en accusation de la société”.

Ils ont déclaré que la vente aux enchères l’emportait sur “la mémoire, la souffrance et la douleur … pour un gain financier”.

Pour plus d’histoires, allez à www.BusinessInsider.co.za.

Une montre en or donnée à Adolf Hitler s’est vendue 1,1 million de dollars (environ 18,1 millions de rands) dans une maison de vente aux enchères du Maryland.

Détails sur le site de la maison de vente aux enchères déclarent que la montre comporte également deux dates, le 20 avril 1889, l’anniversaire d’Hitler, et la deuxième date, le 30 janvier 1933, étant le jour où le dictateur génocidaire est devenu chancelier de l’Allemagne.

Les dirigeants juifs ont écrit une lettre ouverte condamnant Maison de vente aux enchères historique Alexander pour la vente de la montre en tant que lot phare d’une grande vente de souvenirs nazis. Il comporte une croix gammée, un emblème d’aigle nazi (connu sous le nom de reichstadler) et les initiales AH.

Selon le descriptif du cataloguela montre-bracelet réversible en or Andreas Huber était un butin de guerre pris à la retraite d’Hitler à Berchtesgaden dans les montagnes de Bavière par un soldat français.

Le président d’Alexander Historical Auctions, Bill Panagopulos, a déclaré que l’acheteur – dont Panagopulos a refusé de révéler l’identité – est un Juif européen, a rapporté le Washington Post.

Le prix de vente de la montre était bien en dessous de l’estimation de 2 à 4 millions de dollars (environ 33 à 66 millions de rands) flottait avant la vente aux enchères.

Offrir aux acheteurs la possibilité de titiller avec un objet appartenant à un meurtrier génocidaire

La lettre de l’Association juive européenne a déclaré que la vente aux enchères était une “mise en accusation de la société, dans laquelle la mémoire, la souffrance et la douleur des autres sont ignorées pour un gain financier”.

La vente aux enchères a vendu un vaste catalogue d’objets de souvenirs nazis, y compris une peinture d’Hitler, le “dernier message” d’Hitler à l’Allemagne, un reichstadler en or et un buste d’Hitler ayant appartenu à Joseph Goebbels.

D’autres articles mis aux enchères comprenaient du papier toilette de la Wehrmacht arborant une croix gammée, des couverts et des verres à champagne appartenant à des personnalités nazies.

L’Association juive a déclaré : « Cette vente aux enchères, involontairement ou non, fait deux choses : premièrement, donner du secours à ceux qui idéalisent ce que le parti nazi représentait. Deuxièmement : offrir aux acheteurs la possibilité de titiller un invité ou un être cher avec un article. appartenant à un meurtrier génocidaire et à ses partisans ».

“Bien qu’il soit évident que les leçons de l’histoire doivent être apprises – et que les artefacts nazis légitimes appartiennent aux musées ou aux lieux d’enseignement supérieur – les objets que vous vendez ne le sont manifestement pas. Qu’ils sont vendus au plus offrant sur le marché libre. Le marché est une mise en accusation de notre société, une mise en accusation dans laquelle la mémoire, la souffrance et la douleur des autres sont ignorées pour un gain financier.”

Panagopulos a raconté le Washington Post“Beaucoup de gens font des dons [Nazi artefacts] aux musées et aux institutions, comme nous l’avons fait. D’autres ont besoin d’argent ou choisissent simplement de vendre. Ce n’est pas notre décision.”

Panagopulos a déclaré que la vente aux enchères avait entraîné des menaces de mort contre lui et sa famille.