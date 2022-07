La montre d’Hitler se vend à prix d’or

La montre historique du leader nazi a remporté une enchère de 1,1 million de dollars lors d’une vente aux enchères aux États-Unis qui a été condamnée par des groupes juifs

Un trésor d’artefacts nazis offert par un commissaire-priseur américain – au mépris des groupes juifs qui ont appelé à l’annulation de la vente – a généré des millions de dollars d’enchères gagnantes, dont 1,1 million de dollars pour la montre gravée à croix gammée d’Adolph Hitler.

La montre Huber en or ornée d’un aigle nazi et des initiales “AH” s’est vendue 1,1 million de dollars lors d’une vente aux enchères de deux jours qui s’est terminée vendredi. Alexander Historical Auctions, basé à Chesapeake City, dans le Maryland, a également signalé des offres gagnantes de 290 000 $ pour le bureau de cérémonie d’Hitler, utilisé lors de la signature du fatidique accord de Munich de septembre 1938, et de 27 500 $ pour une bague en or qu’Hermann Goering a présentée à l’as de l’aviation allemand Hans. -Joachim Marseille.

La vente aux enchères s’est déroulée malgré l’opposition des dirigeants juifs, dont 34 auraient signé une lettre ouverte exhortant Alexander Historical Auctions à ne pas vendre la montre Hitler, qu’ils appelaient “odieux.” Cependant, Mindy Greenstein, vice-président senior de la maison de vente aux enchères, aurait déclaré aux médias allemands que la vente visait à préserver l’histoire. “Si vous détruisez l’histoire, il n’y a aucune preuve que cela s’est produit”, dit-elle. “Qu’elle soit bonne ou mauvaise histoire, elle doit être préservée.”

Les critiques n’étaient pas convaincus. L’auteur Aviva Klompas, ancienne rédactrice en chef de la mission israélienne auprès des Nations Unies, a organisé la vente aux enchères “complètement dégoûtant.” Elle ajoutée « Soyons clairs : vendre des accessoires nazis glorifie le meurtre génocidaire.

Avant la vente de deux jours, le rabbin Menachem Margolin, président de l’Association juive européenne, a déclaré que la vente aux enchères donnerait “secourir ceux qui idéalisent ce que le parti nazi représentait.” Il a également affirmé que la vente permettrait aux acheteurs de « émoustiller un invité ou un être cher avec un objet appartenant à un meurtrier génocidaire et à ses partisans ».

Certains des autres articles présentés dans la vente comprenaient une aquarelle d’Hitler, qui a rapporté 27 500 $, un album photo du camp de concentration, qui a coûté 3 000 $, et une robe bleue portée par la compagne d’Hitler, Eva Braun, qui a attiré une enchère gagnante de 2 500 $. .

La montre a été vendue bien en dessous de sa fourchette d’estimation pré-enchères de 2 à 4 millions de dollars. Cependant, certains articles ont affiché des prix beaucoup plus élevés que prévu. Par exemple, une figure d’aigle royal accrochée au-dessus de l’entrée de la chambre d’Hitler à la Chancellerie du Reich s’est vendue 200 000 $, dépassant une estimation pré-enchère de 15 000 à 20 000 $. Le collier de chien pour le terrier écossais de Braun, orné de croix gammées dorées, a coûté 4 500 $, au-dessus des 3 000 à 4 000 $ prévus.

La vente comprenait également des articles non nazis, dont un document signé par le dirigeant soviétique Joseph Staline, qui s’est vendu 3 750 dollars, et une lettre officielle signée par le chinois Mao Zedong, qui a remporté une offre gagnante de 16 000 dollars. Le crucifix d’un soldat confédéré porté pendant la guerre civile américaine a coûté 4 250 $, bien au-dessus de l’estimation du commissaire-priseur de 300 à 400 $.