La montre d’Hitler se vend 1,1 million de dollars aux enchères historiques Alexander

La vente de la montre Huber a été répertoriée comme étant terminée jeudi à Alexander Historical Auctions à Chesapeake City, Md. La maison de vente aux enchères affirme que la montre a probablement été donné au chef nazi le jour de son anniversaire en 1933, puis saisi par un soldat français en 1945 dans la maison de vacances d’Hitler dans les Alpes bavaroises. Alexander Historical Auctions a souligné son authenticité, pointant vers des évaluations d’experts horlogers et d’historiens.

Une montre ayant appartenu à Adolf Hitler a été vendue cette semaine dans une maison de vente aux enchères du Maryland pour 1,1 million de dollars – bien en dessous de la fourchette de prix de 2 à 4 millions de dollars que les commissaires-priseurs avaient projetée, et malgré les objections de la communauté juive.

La montre a été vendue aux enchères dans le cadre d’un catalogue comprenant une robe bleue ayant appartenu à la femme d’Hitler, Eva Braun ; des photos signées et de la correspondance d’officiels nazis ; et d’autres objets appartenant au chef nazi. Les enchères ont été critiquées jeudi dans une lettre ouverte signée par 34 dirigeants juifs, qui ont accusé la maison de vente aux enchères de transactions « odieuses » qui passaient outre « la mémoire, la souffrance et la douleur des autres » pour un gain financier.