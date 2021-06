La « montre de nuit » de Rembrandt est de retour au musée d’Amsterdam avec des pièces manquantes restaurées à l’aide de l’IA

Pour la première fois en 300 ans, la célèbre « Veille de nuit » de Rembrandt est de nouveau exposée dans ce que les chercheurs disent être sa taille d’origine, avec des parties manquantes temporairement restaurées dans une exposition aidée par l’intelligence artificielle. Rembrandt a terminé la grande toile, qui représente le capitaine d’une milice de la ville d’Amsterdam ordonnant à ses hommes de passer à l’action, en 1642. Bien qu’il soit maintenant considéré comme l’un des plus grands chefs-d’œuvre de l’âge d’or néerlandais, des bandes ont été coupées des quatre côtés lors d’un déplacement en 1715. Bien que ces bandes aient introuvable, un autre artiste de l’époque en avait fait une copie, et restaurateurs et informaticiens s’en sont servis, mêlés au style de Rembrandt, pour recréer les parties manquantes.

« Ce n’est jamais la réalité, mais je pense que cela vous donne un aperçu différent de la composition », a déclaré Taco Dibbits, directeur du Rijksmuseum.

L’effet est un peu comme voir une photo recadrée comme l’aurait voulu le photographe. Le personnage central du tableau, le capitaine Frans Bannink Cocq, apparaît désormais plus décentré, comme il l’était dans la version originale de Rembrandt, rendant l’œuvre plus dynamique. Une partie de la silhouette d’un batteur entrant dans le cadre à l’extrême droite a été restaurée, alors qu’il entre sur la scène, incitant un chien à aboyer.

Trois personnages restaurés qui manquaient à gauche, peu détaillés, sont des badauds et non des miliciens. C’était un effet que Rembrandt avait l’intention, a déclaré Dibbits, d’attirer le spectateur dans la peinture. Le scientifique principal du Rijksmuseum, Robert Erdmann, a expliqué certaines des étapes de fabrication des pièces manquantes, qui sont suspendues pour chevaucher l’œuvre originale sans la toucher.

Tout d’abord, « The Night Watch » et la copie beaucoup plus petite, attribuée à Gerrit Lundens et datée d’environ 1655, ont dû être soigneusement photographiées. Ensuite, les chercheurs ont redimensionné les images à la même taille et ont déformé le travail de Lundens pour qu’il corresponde mieux à le Rembrandt où il y avait des différences mineures dans le placement des personnages et des objets.

Le logiciel d’intelligence artificielle a appris en essayant des millions de fois de se rapprocher plus étroitement du style et des couleurs de Rembrandt. Les humains ont jugé le succès. Erdemann a déclaré que le résultat était suffisamment bon pour que l’IA ait « halluciné » des fissures dans la peinture à certains endroits alors qu’elle traduisait le travail de Lundens en Rembrandt.

Mais demandé s’il s’agissait de la meilleure restauration possible de « The Night Watch », il a répondu non.

« Je pense que la technique pourra toujours s’améliorer. »

