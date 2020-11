La montre de luxe de Man United, la chaise de jeu de Porto et plus encore en vente

Des clubs de football comme l’Atletico Madrid, Manchester United, Manchester City, RB Leipzig et le Real Madrid vendent toutes sortes de produits de marque. Illustration ESPN.com

L’arrivée de Thanksgiving et les soldes du Black Friday annoncent le début de la saison des fêtes, et les clubs de football ont une gamme époustouflante de produits de marque disponibles à l’approche de Noël.

Voici notre sélection de la gamme des magasins officiels du club, sélectionnés pour vous aider dans votre recherche de cadeaux à vos amis et à votre famille ou simplement pour les acheter comme un cadeau festif pour vous-même.

Aller à: Arsenal | Chelsea | Liverpool | Man City | Man United | Tottenham | Atletico Madrid | Barcelone | Real Madrid | AC Milan | Inter Milan | Juventus | Napoli | Bayern Munich | Borussia Dortmund | RB Leipzig | Paris Saint-Germain | Inter Miami | Ajax | Benfica | Porto

(Prix convertis en dollars américains et corrects au moment de la publication)

Les fans des Gunners du monde entier ont été choqués d’apprendre que l’une des stars les plus anciennes et les plus reconnaissables du club avait été mise à l’écart. Heureusement, la boutique du club vend toujours des versions en peluche du héros en question pour aider à rappeler aux fans des temps meilleurs.

Quel fan de Blues qui se respecte ne voudrait pas être accueilli chaque matin par un géant Christian Pulisic qui se profile à travers un trou dans le mur de votre chambre?

Comme les fans ne sont pas en mesure de chanter sur The Kop pour le moment, crier “Vous ne marcherez jamais seul” dans le confort de votre propre salon est la prochaine meilleure chose.

City vend une gamme de masques faciaux à la mode qui ont été conçus pour correspondre au dernier lot de kits du club – et oui, cela inclut le motif de leur troisième substitut beige paisley à aimer ou à détester.

Maintenant disponible avec une remise de près de 1200 $, cette montre de créateur officielle des Red Devils pourrait être le remplisseur de bas parfait pour le fan anxieux qui attend avec impatience le temps écoulé d’Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager.

Le café Hotspur Blend offre une douceur de baies sur le dessus, complétée par de légères notes de noix de cajou et de cassonade en arrière. C’est fondamentalement l’équivalent barista de Harry Kane allongé sur un ballon juteux pour que Son Heung-Min marque avec une finition douce. Et, si vous en renversez, vous pouvez nettoyer le désordre avec ces lingettes humides Spurs officielles (3,99 $).

Sans aucun doute, la principale raison pour laquelle l’équipe pugnace de Diego Simeone réussit si bien lors de ses voyages en Ligue des champions est que chaque joueur dispose d’un oreiller officiel de l’Atletico, lui offrant un maximum de confort en route pour les grands matchs européens à l’extérieur.

La vraie beauté de cette figurine officielle de Lionel Messi (portant le kit de la saison dernière) est que, essentiellement, vous obtenez deux poupées en une. Habillez-le dans un kit Chelsea miniature, appelez-le Olivier Giroud et nous vous garantissons que personne ne serait plus sage.

Avec une grande refonte et une modernisation du Bernabeu en cours, il est maintenant temps de prendre un modèle en plastique de ce à quoi la maison historique du Real ressemblait, dit le site officiel du club, “exprimez votre passion incontrôlable pour votre équipe”.

Avec le maître de taekwondo Zlatan Ibrahimovic qui rôde dans l’endroit, les fans de Milan pourraient être judicieux d’investir dans un équipement de sécurité approprié lorsqu’ils seront autorisés à retourner à San Siro.

Idéal pour les supporters de l’Inter souhaitant additionner exactement combien d’argent leur club a dépensé sur d’anciens joueurs de Premier League lors des dernières fenêtres de transfert. Romelu Lukaku pour 80 millions d’euros, 20 millions d’euros pour Christian Eriksen, quel que soit le salaire hebdomadaire énorme qu’Alexis Sanchez a négocié – tout s’additionne.

Si vous souhaitez imiter Cristiano Ronaldo, nous imaginons une bonne paire de malles Juve et une grande bouteille de lotion bronzante industrielle serait un bon point de départ.

Vous ne saviez pas que vous aviez besoin d’une petite figurine en terre cuite faite à la main de l’entraîneur de Naples, n’est-ce pas? Notre seul reproche est que “Rino” est représenté avec un air plutôt débonnaire dans son costume de manager, plutôt que l’ancien milieu de terrain aux cheveux maigres et aux yeux sauvages que nous savons tous qu’il est.

Quelle meilleure façon de célébrer le triomphe impérieux du Bayern en Ligue des champions qu’en préparant un lot de muffins officiels sous licence du club? Cependant, les Bavarois fournissent également du muesli de marque de club (12 $) à leurs fans plus soucieux de leur santé.

Dortmund a une histoire fière de remplir la boutique de son club avec un assortiment aléatoire de produits noir et jaune. Cette mangeoire à oiseaux BVB en est un bel exemple.

À la saison des fêtes, la plupart des clubs de football proposent une gamme de tricots festifs. Cependant, un seul club propose un pull Yuletide qui sert également de jeu de société pour toute la famille afin de participer à une séance de tirs au but en utilisant des balles velcro.

Si vous avez un grand trou dans votre poche, vous pouvez acheter un paddleboard officiel du PSG – livré avec une pagaie, une pompe et un kit de réparation – et avoir encore de la monnaie pour acheter une combinaison.

Inter Miami a rempli son magasin de club avec un assortiment de produits pour son premier Noël en tant qu’équipe. L’une des offres les plus remarquables est une table de tennis de table officielle du club. Et si vous souhaitez réellement jouer au tennis de table, vous devrez débourser une paire de raquettes de tennis de table officielles Inter Miami (28,99 $) et une boîte de balles de tennis de table officielles Inter Miami (28,99 $) en plus de cette.

Quiconque a tenté de se frayer un chemin dans les rues d’Amsterdam sait qu’un klaxon de vélo Ajax est à peu près l’élément le plus important que vous puissiez acheter pour un fan local.

Une rareté parmi les clubs de football, Benfica offre une gamme impressionnante d’articles liés à la nourriture et aux boissons. Dans le passé, nous avons vu des sardines et de la confiture, mais cette année, la partie portugaise est impatiente de faire cuire ses fans avec un moule à gâteau rectangulaire officiel de la SLB. Vous pouvez également faire cuire un gâteau de velours rouge gravé de l’emblème du club en utilisant leur propre marque de mélange à gâteau (3,30 €).

Porto vend une chaise de jeu à part entière pour les fans souhaitant échapper au début légèrement médiocre du club pour la saison Primeira Liga. Il est livré avec un appui-tête et un coussin pour le bas du dos pour un soutien ergonomique complet.

