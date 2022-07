La montre d’Adolf Hitler se vend près d’un million de livres sterling lors d’une vente aux enchères condamnée par les dirigeants juifs | Nouvelles du monde

Une montre qui aurait appartenu à Adolf Hitler s’est vendue 1,1 million de dollars (900 000 £) lors d’une vente aux enchères aux États-Unis.

Le garde-temps Huber, qui porte une croix gammée, un aigle nazi et les initiales AH, a été acheté par un enchérisseur anonyme.

Une lettre ouverte signée par 34 dirigeants juifs avait demandé à la maison de vente aux enchères basée dans le Maryland, Alexander Historical Auctions, de ne pas vendre la montre-bracelet.

Mais la maison de vente aux enchères a déclaré aux médias allemands que son objectif était de préserver l’histoire.

La description du catalogue de la montre indique qu’elle a été donnée au dirigeant nazi comme cadeau d’anniversaire en 1933, l’année où il a été nommé chancelier d’Allemagne.

Il a déclaré que la montre avait été saisie comme “butin de guerre” lorsqu’une trentaine de soldats français ont pris d’assaut la retraite d’Hitler à Berghof dans les montagnes de Bavière.

Il a ensuite été revendu et transmis de génération en génération.

Bien qu’elle se soit vendue à plus de 1 million de dollars, la montre devait rapporter entre 2 et 4 millions de dollars (1,6 et 3,3 millions de livres sterling).

D’autres articles mis aux enchères comprenaient du papier toilette de la Wehrmacht, des couverts et des verres à champagne appartenant à des personnalités nazies, ainsi que des articles appartenant à la partenaire d’Hitler, Eva Braun, y compris un collier de chien pour son terrier.

Image:

Le garde-temps Huber porte une croix gammée, un aigle nazi et les initiales AH. Pic: Ventes aux enchères historiques d’Alexander



Les 34 dirigeants juifs ont décrit la vente comme « odieuse » dans leur lettre ouverte.

Le rabbin Menachem Margolin, président de l’Association juive européenne basée à Bruxelles, a déclaré : « Cette vente aux enchères, involontairement ou non, fait deux choses : premièrement, donner du secours à ceux qui idéalisent ce que le parti nazi représentait.

“Deuxièmement : offrir aux acheteurs la possibilité de titiller un invité ou un être cher avec un objet appartenant à un meurtrier génocidaire et à ses partisans.”

Il a ajouté: “Bien qu’il soit évident que les leçons de l’histoire doivent être apprises – et que les artefacts nazis légitimes appartiennent aux musées ou aux lieux d’enseignement supérieur – les objets que vous vendez ne le sont manifestement pas.

“Qu’ils soient vendus au plus offrant, sur le marché libre, c’est une mise en accusation de notre société, dans laquelle la mémoire, la souffrance et la douleur des autres sont remplacées par un gain financier.”

Cependant, dans des commentaires à la presse allemande avant la vente, Alexander Historical Auctions a déclaré que la plupart de leurs collectionneurs conservaient les objets dans des collections privées ou les donnaient à des musées de l’Holocauste du monde entier.

“Si vous détruisez l’histoire, il n’y a aucune preuve que cela se soit produit”, a déclaré Mindy Greenstein, vice-président senior d’Alexander Historical Auctions.

“Qu’elle soit bonne ou mauvaise histoire, elle doit être préservée.”