La montre Andreas Huber d’Adolf Hitler sera vendue aux enchères, peut rapporter Rs 31 Crore

Une montre-bracelet, qui appartiendrait à Adolf Hitler, a été mise en vente par Alexander Historical Auctions avec une estimation de prévente de 2 à 4 millions de dollars. La montre-bracelet réversible en or Andreas Huber a probablement été donnée à Hitler par lui-même très probablement le 20 avril 1933, qui était son 44e anniversaire. Plusieurs horlogers et historiens militaires ont étudié son histoire et ont conclu qu’il est authentique. Selon un rapport de WatchPro, elle a été découverte par un soldat français qui s’est emparé de la montre comme “butin de guerre” le vendredi 4 mai 1945. C’est alors que son unité est devenue la première force alliée à arriver à la retraite d’Hitler à Berchtesgaden.

Jaeger-LeCoultre, cependant, a publié une déclaration disant qu’il ne reconnaît pas l’authenticité de la montre. “Toute inférence qu’il s’agit d’une montre Jaeger-LeCoultre authentique serait un mensonge et l’entreprise agirait en conséquence. La société s’engage à protéger sa propriété intellectuelle et est prête à prendre toutes les mesures juridiques nécessaires pour empêcher la vente de fraudes et de contrefaçons », indique le communiqué.

Alexander Historical Auctions déclare qu’aucun document ne peut être obtenu d’Andreas Huber car leur usine a été bombardée puis incendiée pendant la Seconde Guerre mondiale.

La montre réversible est gravée d’un aigle et d’une croix gammée nazis de 1933, ainsi que des dates de naissance d’Hitler, sa nomination au poste de chancelier. Il a également gravé la date des élections en Allemagne qui ont donné à Hitler le contrôle complet du pays. C’est la première fois qu’une montre appartenant à Hitler arrive sur le marché.

Pendant ce temps, plus tôt, un bibliothécaire scolaire de Washington DC aurait fait reconstituer l’Holocauste par une classe d’élèves de troisième année et aurait été mis en congé après que l’affaire ait fait l’objet d’une enquête. VICE News a rapporté que lorsqu’on lui a demandé pourquoi l’Holocauste s’était produit, elle a également dit aux enfants que c’était « parce que les Juifs ont gâché Noël ». Le Washington Post a rapporté que le directeur de l’école, Watkins Elementary dans le sud-est de DC, a envoyé un e-mail aux parents les informant de l’incident. L’un des parents a allégué que la bibliothécaire avait demandé à un élève, qui est juif, de jouer le rôle de

Adolf Hitler et aussi de faire semblant de mourir par suicide à la fin de la leçon.

Certains étudiants ont été invités à jouer le rôle de nazis génocidaires et à creuser des tombes pour leurs camarades de classe. “Cela comprenait les trains, mourir dans des chambres à gaz, jouer à Hitler et des fosses communes”, a déclaré un parent de la station locale Fox 5 DC, citant un parent. La mère d’un élève a déclaré à la station que son enfant était bouleversé après la leçon

