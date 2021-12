La montée subite « stupéfiante » d’omicron au Royaume-Uni met en garde les États-Unis

LONDRES – Le Royaume-Uni est englouti par un raz-de-marée de cas de Covid, avec un nombre croissant de cas liés à la variante omicron Covid, alors qu’il se précipite pour donner des injections de rappel au plus grand nombre de personnes possible.

Les premières études montrent que les injections de rappel restaurent une grande partie de la protection vaccinale perdue par le déclin naturel de l’immunité et renforcent la capacité de notre corps à combattre la variante omicron si nous devenons infectés.

Cela a incité le Royaume-Uni, les États-Unis et les pays d’Europe à tout mettre en œuvre pour accélérer leurs programmes de rappel, étant donné le besoin urgent de protéger les citoyens et d’éviter que les services de santé ne soient submergés.

Le Royaume-Uni en particulier est surveillé de près car il voit déjà ce que le Premier ministre Boris Johnson a averti que ce serait un « raz-de-marée » de cas de Covid, même s’il est en avance sur les États-Unis et l’UE en termes de déploiement de tirs de rappel.

« Le rythme de [the booster] le déploiement dans les quatre pays est tel que le Royaume-Uni dans son ensemble compte désormais deux fois plus de boosters par habitant que l’UE et plus de deux fois plus que les États-Unis », Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré mercredi alors qu’il exhortait le public à se stimuler dès que possible.

« Alors continuons. Continuons à administrer les deux barils d’omicron. Ralentissons sa propagation et donnons plus de temps aux vaccins. »

Au Royaume-Uni, plus de 24 millions de personnes ont désormais reçu une injection de rappel, selon les données officielles selon lesquelles 43 % de la population âgée de 12 ans et plus ont reçu leur troisième injection.

Les données sont susceptibles de se référer aux adultes, cependant; depuis mercredi, toute personne en Angleterre âgée de 18 ans ou plus peut réserver une dose de rappel, à condition qu’elle ait reçu sa deuxième dose il y a au moins trois mois. Les personnes âgées de 16 ans ou plus peuvent également réserver si elles ont un problème de santé qui les expose à un risque élevé de Covid.

Plus de 650 000 injections de rappel ont été administrées au Royaume-Uni seulement mercredi dans le cadre d’un effort national impliquant l’armée, des centres de vaccination mobiles, des pharmacies et des légions de volontaires pour obtenir des injections dans les armes le plus rapidement possible.

Il survient alors que les cas d’omicron doublent tous les deux jours à travers le pays, provoquant une nouvelle augmentation des cas de Covid. Mercredi, le Royaume-Uni a signalé son plus grand nombre quotidien de cas de Covid depuis le début de la pandémie, avec 78 610 nouvelles infections.