La montée incessante du présent dans les programmes d’histoire | Des lettres

Je suis ce méchant producteur de télévision qui écrit l’histoire au présent qu’Adrian Chiles déteste (J’adore les émissions d’histoire. Mais il y a une tendance qui me fait bouillir le sang…, 6 septembre). J’adore lire ses articles; c’est un écrivain fantastique. Mais je pense qu’il se trompe complètement à ce sujet.

Mettre l’histoire au présent n’est pas le résultat d’une mode. C’est une tentative de changer la façon dont nous le percevons. Quand l’histoire se passe, elle se passe maintenant. Les joueurs ne bénéficient pas de notre recul, ils sont dans le moment et ils n’ont que l’information à leur disposition. Et c’est ainsi que nous voulons que le public en fasse l’expérience. Le contexte de choses qu’ils ne connaissent pas est extrêmement précieux pour nous, mais il n’expliquera jamais les actions qu’ils entreprennent parce que, vous savez, ils ne le savaient pas.

L’histoire n’est pas un livre du passé, c’est juste un présent qui s’est déjà produit. Quand le Covid est arrivé, ma fille aînée m’a dit : « C’est ce que tu veux dire, papa, n’est-ce pas ? C’est de l’histoire. Oui, il est difficile pour les historiens de parler au passé, mais ils s’en remettront. Parce que la télé n’est pas un livre d’histoire.

Dan Gold

Twickenham, Londres

Laissez le passé à sa place, s’il vous plaît. C’est condescendant, la conviction que tout doit être dramatisé. Cette habitude ennuyeuse d’expert existe et se développe depuis des années.

Je suppose que c’est bien pour les romanciers s’ils le doivent (merci Damon Runyon et Raymond Chandler d’avoir commencé), mais lorsque les historiens et les journalistes utilisent le présent pour discuter d’événements passés récents ou de la culture tout en contextualisant en référence au présent, nous entrons dans un désastre chronologique. Où en sommes-nous maintenant ?

Jinny Fisher

Glastonbury, Somerset

Il n’y a pas que les historiens de la télévision qui utilisent le passé « présent ». À en juger par les rapports judiciaires textuels publiés dans mon journal local, les avocats l’utilisent également de plus en plus. Les procureurs semblent croire qu’ils peuvent évoquer une aura plus criminelle en disant, à propos de la personne présente sur le banc des accusés, « il se glisse derrière la pauvre victime et fait s’écraser son instrument contondant ».

David Barlow

Worcester

Ce qu’Adrian Chiles néglige dans son objection plutôt timide à l’utilisation lamentable du présent dans les programmes de radio et de télévision historiques, c’est que nous disposons de plusieurs temps du passé.

Leur déploiement approprié peut fournir une introduction bien plus imaginative et frappante aux temps et événements passés que l’insistance à la mode sur le présent. Cela aboutit invariablement à un retour maladroit au passé lorsque celui-ci ne peut plus transmettre correctement ce qui doit être dit.

David Parker

Professeur émérite d’histoire moderne, Université de Leeds

Je suis d’accord avec Adrian Chiles sur l’utilisation du présent. Si les écrivains souhaitent créer un sentiment d’immédiateté mais ne trouvent pas de moyens plus imaginatifs pour y parvenir, ils n’auront qu’à espérer que leurs œuvres seront reprises pour le cinéma ou la télévision. J’ai beaucoup apprécié la dramatisation de Wolf Hall à la télévision après avoir abandonné le livre.

Karen Barratt

Winchester

Je suis d’accord (d’accord ?) avec Adrian Chiles sur l’histoire au présent. Je soupçonne le producteur avec le gros bâton de crier « Présentez, s’il vous plaît ! » est le même qui insiste pour que les têtes parlantes ne s’adressent à personne hors écran au lieu de s’adresser directement au spectateur.

Daniel Nelson

Londres