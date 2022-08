La montée et la montée de GiveDirectly

Cette semaine, l’un des organismes de bienfaisance les plus intéressants, GiveDirectly, annoncé il avait un nouveau chef : Rory Stewart. Il est l’écrivain et homme politique britannique qui dirigeait auparavant le département d’aide étrangère du Royaume-Uni et s’est présenté contre – et a perdu contre – Boris Johnson dans la course pour devenir chef du Parti conservateur et Premier ministre en 2019.

Plus que tout, l’embauche suggère à quel point GiveDirectly est venu. Pour ceux qui ne sont pas familiers, le groupe est spécialisé dans les transferts monétaires inconditionnels (UCT) : il identifie les personnes et les villages pauvres, généralement dans les pays en développement d’Afrique subsaharienne, et leur distribue directement de l’argent, généralement via le paiement par téléphone portable, au lieu de dons comme de la nourriture et bétail.

Stewart m’a dit dans une interview qu’il avait été converti à la cause des UCT par une visite aux bénéficiaires de GiveDirectly au Rwanda plus tôt cette année.

“Ce qui m’a frappé, c’est la joie extraordinaire et le sentiment positif des récipiendaires et des maires locaux”, a-t-il déclaré. “Le sentiment qu’ils avaient vu toutes les ONG entrer et sortir, mais rien avec ce genre d’impact et ce genre de vitesse.”

Au cours de la décennie qui a suivi son existence, l’échelle de GiveDirectly a explosé. Il distribue maintenant des centaines de millions de dollars par an, non seulement dans les pays pauvres mais aussi, à titre expérimental, aux pauvres des pays riches comme les États-Unis. Il est devenu l’un des plus grands et des plus importants organismes de bienfaisance anti-pauvreté au monde.

Cette évolution, couronnée par l’embauche de Stewart, nous en dit long sur la façon dont le domaine du développement mondial a changé et sur ce à quoi pourrait ressembler l’avenir non seulement de la charité mondiale contre la pauvreté, mais aussi de l’aide étrangère et de la politique sociale.

La croissance de GiveDirectly

Lorsqu’elle a commencé à collecter des fonds en 2011, GiveDirectly était une start-up fondée par des étudiants diplômés de Harvard et du MIT, pour la plupart des économistes universitaires.

Il s’agissait d’une tentative audacieuse d’opérationnaliser une conviction théorique courante en économie mais rarement appliquée dans la réalité : qu’il est généralement préférable de donner aux gens de l’argent sonnant et froid que des biens « en nature » ​​comme le logement ou la nourriture, car les bénéficiaires savent mieux ce dont ils ont besoin, et l’argent est le moyen le plus flexible pour eux de l’obtenir.

Les économistes ont longtemps préféré les transferts monétaires et décrié les programmes en nature comme étant inefficaces précisément parce qu’ils donnent moins de flexibilité aux bénéficiaires.

Mais au moment de la création de GiveDirectly, peu ou pas d’agences d’aide étrangères ou d’organisations caritatives de développement mondial donnaient de l’argent. L’idée semblait farfelue, voire irresponsable.

Jacquelline Fuller, qui dirige la philanthropie pour Google, a déclaré que lorsqu’elle a initialement lancé l’idée de financer GiveDirectly à un patron, ils ont répondu : “Vous devez fumer du crack”. (Google continuerait à faire un don à l’organisme de bienfaisance.)

Stewart m’a dit que lorsqu’il travaillait sur l’aide étrangère britannique et que le co-fondateur de GiveDirectly, Michael Faye, lui a demandé de l’argent, il était intuitivement sceptique : « Je me sentais [the Tory government] avait dit au public britannique que nous voulions tous apprendre aux gens à pêcher plutôt que de leur donner du poisson, et cela ressemblait à un projet de poisson.

Mais le paysage de l’aide et de la charité de 2022 est très différent d’il y a dix ans. Lorsque j’ai écrit pour la première fois sur GiveDirectly en 2013, il comptait deux employés et 5,4 millions de dollars de revenus (déjà multiplié par dix par rapport à l’année précédente). En 2020, il a levé 306 millions de dollars.

GiveDirectly a rejoint les rangs des plus grandes organisations caritatives mondiales anti-pauvreté. Heifer International, par exemple, le groupe de premier plan qui fait don de bétail et offre une formation aux ménages pauvres, a enregistré 208 millions de dollars de dons dans son rapport 2021.

GiveDirectly n’est pas encore à l’échelle de, disons, Médecins sans frontières (1,9 milliard de dollars) ou de l’UNICEF (8,1 milliards de dollars). Mais au rythme où il grandit, il n’est pas fou d’imaginer qu’il pourrait bientôt atteindre ce point.

À certains égards, l’embauche de Stewart à la tête de GiveDirectly est révélatrice de cette transition dans l’histoire du groupe. Lorsque l’ancien secrétaire britannique aux Affaires étrangères, David Miliband, a pris la tête de l’International Rescue Committee (IRC), peu de gens ont sourcillé ; c’est une grande organisation du genre qu’un ancien haut fonctionnaire d’une puissance du G7 devrait diriger.

Stewart est une figure similaire à Miliband, et qu’il choisirait GiveDirectly est une sorte de signal que le groupe a frappé le grand coup et est sur le point de rejoindre les rangs de l’IRC et de ses pairs.

La victoire idéologique du cash

La croissance de GiveDirectly n’est pas seulement monétaire ; c’est aussi politique.

Le groupe a collaboré directement avec l’USAID, la principale agence d’aide étrangère du gouvernement américain, sur une variété de projets, notamment en comparant les programmes existants de l’USAID (parfois défavorablement !) à de simples dons en espèces.

D’autres grandes organisations caritatives comme l’UNICEF ou l’International Rescue Committee ont adopté le don d’argent. Et pendant la pandémie, non seulement de nombreuses nouvelles organisations caritatives, mais de nombreux autres gouvernements nationaux ont adopté l’argent liquide comme principale méthode de secours.

Le triomphe de l’argent n’est pas uniquement le produit du succès de GiveDirectly. Les transferts monétaires conditionnels – en espèces liés à des exigences telles que la vaccination des membres d’un ménage ou la scolarisation de ses enfants – remontent au moins aux années 1990, lorsque le Mexique a lancé le programme Progresa et le Brésil le programme Bolsa Familia. C’étaient des politiques populaires et un sujet de conversation courant dans les cercles de développement pendant de nombreuses années avant l’arrivée de GiveDirectly.

Ce qui est inhabituel, c’est que, ces derniers temps, les conditions se sont effondrées et l’approche GiveDirectly consistant à ne pas attacher de conditions est devenue plus courante.

Les liquidités conditionnelles et inconditionnelles sont prometteuses pour les professionnels du développement de longue date en tant que moyens d’éviter certaines des difficultés les plus épineuses dans leur travail. Stewart a passé une grande partie de sa carrière à travailler dans des pays au milieu d’efforts de « nation-building » ; il s’est fait un nom avec ses mémoires populaires les détaillant, y compris un passage en tant que fonctionnaire de l’Autorité provisoire de la coalition en Irak et plusieurs années (et une célèbre marche d’un mois) en Afghanistan.

Dans ces efforts, les puissances occupantes parlaient d’un grand jeu sur la mise en place des conditions institutionnelles de base du développement économique – des choses comme le contrôle de l’État sur la violence, la prévention de la corruption ou l’état de droit – dans les nations qu’elles occupaient. Mais les résultats finaux étaient souvent décevants.

“Résoudre les conflits violents est incroyablement important, la bonne gouvernance est incroyablement importante, la lutte contre la corruption, la formation de la société civile, les élections démocratiques – toutes ces choses comptent”, a déclaré Stewart.

“Mais mon expérience a été qu’il est presque impossible pour la plupart des étrangers d’avoir un impact positif sur ces choses car elles ont tendance à être enracinées dans des contextes politiques très difficiles à comprendre pour les étrangers, sans parler d’influence”, a-t-il ajouté.

Il est déjà assez difficile pour les habitants du pays en question d’influencer les conditions politiques intérieures, étant donné les profondes différences internes aux cultures nationales. C’est encore plus difficile pour les diplomates étrangers et les travailleurs humanitaires. « Il est facile de penser que parce que vous êtes un Afghan, vous savez ce qui se passe dans le Helmand. C’est comme traiter un habitant de Brooklyn comme un grand expert de la Virginie-Occidentale », m’a dit Stewart.

Les transferts monétaires, pour Stewart, évitent ce genre de bourbiers en donnant des ressources aux personnes des communautés locales et en ne leur ordonnant pas d’agir de la manière que la communauté internationale ou le gouvernement national souhaite qu’ils agissent. “Inverser la pyramide et donner le pouvoir aux destinataires résout bon nombre de ces problèmes”, a-t-il expliqué.

Croissance par l’aumône ?

Cette explication de Stewart peut sembler défaitiste : l’aide étrangère ne peut pas contrôler certaines des choses qui comptent vraiment, comme la force de l’État, elle devrait donc se contenter de distribuer de l’argent. Mais en parlant à Stewart, sa vision semble moins défaitiste et plus utopique.

GiveDirectly est connu pour financer une énorme quantité de recherches sur les effets de ses programmes, et j’ai demandé à Stewart quelles grandes questions sans réponse sur l’argent l’organisation pourrait essayer de répondre sous sa direction.

« La plus grande question est : ‘Quel rôle l’argent peut-il jouer pour mettre fin à l’extrême pauvreté dans le monde ?’ et modéliser comment l’argent pourrait être utilisé pour sortir un pays entier de l’extrême pauvreté », a-t-il répondu. “Traditionnellement, si nous pensons aux modèles que les acteurs du développement ont de ce que cela pourrait signifier d’empêcher le Libéria d’être pauvre, nous avons eu tendance à penser en termes de développement des pays européens ou de la Chine ou des pays d’Asie du Sud-Est, et avons essayé d’en tirer des leçons. . Cela concernait en grande partie des opinions particulières sur les droits de propriété, l’état de droit, un secteur privé réglementé de manière pragmatique, certains types d’investissements dans les infrastructures, certains types de politique industrielle.

« Bien sûr, nous voulons savoir si les transferts en espèces pourraient avoir le même effet, et pas seulement au sens mathématique du fait que si quelqu’un a moins de 2 dollars par jour et que vous lui donnez 2 dollars par jour, vous avez mis fin à l’extrême pauvreté, qui est une tautologie. Mais par un effet multiplicateur », a-t-il déclaré.

Pour illustrer ce qu’il voulait dire, Stewart a utilisé l’hypothèse d’un programme de 3 milliards de dollars destiné au Rwanda, accordant des transferts forfaitaires de 1 000 dollars à chaque personne en dessous d’un certain seuil de revenu. Cela rendrait, bien sûr, mathématiquement ces personnes moins pauvres. Mais Stewart soutient qu’il pourrait faire quelque chose de plus : il pourrait être en mesure de servir de forme de relance économique qui alimente la croissance dans le pays plus largement. Une étude majeure d’un programme GiveDirectly de 10 millions de dollars au Kenya a révélé ce type d’effet multiplicateur. La version la plus récente de l’étude trouve un multiplicateur de 2,4 : chaque dollar dépensé en transferts monétaires a généré 2,40 $ d’activité dans l’économie locale.

C’est une proposition intrigante. Aucun pays n’a échappé à la pauvreté comme celle-ci auparavant : comme le dit Stewart, les modèles de la Chine et d’autres « tigres asiatiques » soulignent l’importance non pas des aumônes étrangères mais des réformes nationales destinées à renforcer les secteurs d’exportation. Mais de tels modèles se sont avérés difficiles à adapter aux différents contextes nationaux, alors que l’envoi d’argent liquide est viable un peu partout.

J’admettrai un certain scepticisme personnel quant à l’idée que les programmes d’argent liquide pourraient avoir un effet aussi profond au niveau national, simplement parce qu’il n’y a pas d’histoires de réussite de croissance axée sur l’argent liquide à signaler pour le moment. Mais Stewart semble déterminé à essayer.

En tant que secrétaire au développement international, se souvient-il, « j’essayais de montrer au public que 1 dollar d’aide étrangère rapporte 1 dollar de bénéfices. Mais si vous montrez qu’il rapporte 2,40 $, cela commence à ressembler moins à donner un poisson et plus à donner “- ici, il s’arrête et sourit -” un … poisson magique.