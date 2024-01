La montée en puissance du football de l’Ohio State pendant l’intersaison a rapidement modifié les chances du championnat national : Buckeye Breakfast

COLUMBUS, Ohio — La série de transferts à fort impact du football de l’État de l’Ohio a attiré l’attention des gens en dehors des frontières de l’État.

Le 9 janvier, OSU avait la troisième meilleure cote du championnat national pour 2024 sur Draft Kings à +800. La Géorgie (+450) a ouvert la voie, suivie de l’Alabama (+600). Le Texas (+900) se cachait derrière les Buckeyes, devant le Michigan (+1000) et l’Oregon (+1100).

La veille de la publication de ces cotes, l’ancien porteur de ballon d’Ole Miss Quinshon Judkins s’est engagé auprès de l’OSU. Au cours de la semaine suivante, six partants défensifs ont annoncé qu’ils reportaient le repêchage de la NFL pour revenir pour une autre saison. L’entraîneur de l’Alabama, Nick Saban, a ensuite pris sa retraite et un certain nombre de joueurs clés ont accédé au portail des transferts. L’un d’eux, la sécurité vedette Caleb Downs, s’est engagé auprès des Buckeyes vendredi soir.

Également au cours de la semaine dernière, le quart-arrière du Michigan, JJ McCarthy, s’est déclaré pour le repêchage de la NFL et l’OSU a embauché l’ancien entraîneur de Penn State et des Texans, Bill O’Brien, comme coordinateur offensif.

Dimanche après-midi, la cote de la Géorgie s’était améliorée à +330. Mais il en était de même pour les OSU, qui ont désormais la deuxième meilleure cote à +500. Le Texas (+750) s’est hissé à la troisième place, tandis que l’Alabama (+1 100) s’est rapproché d’un groupe de LSU, du Michigan et de l’Oregon (tous +1 200).

La montée en puissance de l’Ohio State se reflète également dans la première ligne du plus grand match de l’année. Fan Duel a favorisé les Buckeyes de 3,5 points le 9 janvier. Dimanche, la ligne était jusqu’à 6,5, avec une cote de -230 money line. L’Oregon est toujours favorisé de 1,5 point pour un match du 12 octobre à Eugene.

Clarett prend la parole

L’ancien porteur de ballon de l’Ohio State, Maurice Clarett, a clairement indiqué, peu de temps après que les revenus liés au nom, à l’image et à la ressemblance soient devenus accessibles aux athlètes universitaires, qu’il aurait souhaité avoir cette option au cours de sa carrière.

Dimanche, il a posté une vidéo sur Instagram pour dénoncer ce qu’il considère comme un double standard. La star de l’équipe du championnat national de 2002 a critiqué ceux qui s’inquiètent du fait que les athlètes universitaires gagnent trop d’argent.

“Personne ne semble jamais se soucier du salaire du PDG ou des personnes au sein de ces entreprises”, a déclaré Clarett. « Mais je veux juste savoir pourquoi tant de gens se soucient de combien d’argent les enfants qui jouent au football gagnent en athlétisme universitaire alors qu’ils génèrent des millions de dollars pour leur organisation ?

Le commentaire complet de Clarett est disponible sur le lien ci-dessus.

Jeu de reconnaissance de jeu

La star du basket-ball féminin de l’Iowa, Caitlin Clark, attire des foules immenses dans le Big Ten, et Columbus n’a pas fait exception dimanche. Les foules ont commencé à faire la queue autour de Value City Arena bien avant l’annonce.

Une fois à l’intérieur, ils ont établi un nouveau record de fréquentation à domicile de 18 660 personnes. Pour rappel, les Buckeyes n’ont attiré 10 000 fans au Value City Arena qu’à 10 reprises.

Cette foule n’est pas rentrée déçue. Ohio State a surmonté les 45 points de Clark pour une victoire 100-92 contre les Hawkeyes n°2. Les 33 points de Cotie McMahon, un sommet en carrière, ont mené l’OSU, ce qui a mis fin à la séquence de 15 victoires consécutives de l’Iowa.

L’entraîneur de l’Ohio State, Ryan Day, a tiré quelques ficelles et a battu la foule, prenant son filles à l’entraînement de samedi dans l’Iowa rencontrer Clark.

L’homme dans l’arène

Marvin Harrison Jr. était assis sur le terrain pour le match de dimanche. Il a été reconnu à la mi-temps du match masculin de samedi et du match féminin de dimanche pour ses réalisations au cours d’une saison All-American et lauréate du prix Biletnikoff.

Dans les premières simulations du repêchage de la NFL disponibles sur Internet, Harrison devrait figurer parmi les quatre premiers choix en avril.

Redonner

En parlant d’anciens grands de l’OSU, Jaxon Smith-Njigba redonne à la communauté de sa ville natale après avoir terminé sa saison recrue avec les Seahawks. Il organise jeudi un banquet de bourses pour les étudiants-athlètes du comté de Rockwall, au Texas. L’événement est sponsorisé par la société de cartes à collectionner Panini.

