Près de la moitié des femmes attendent aujourd’hui la trentaine pour avoir des enfants, selon de nouveaux chiffres aujourd’hui.

Les chiffres concernant les femmes d’Angleterre et du Pays de Galles nées en 1989, publiés aujourd’hui par l’Office for National Statistics, montrent à quel point le déclin des mères plus jeunes a été marqué au cours des dernières décennies.

Les chiffres contrastaient fortement avec la génération de leurs grands-parents, où seulement une femme sur cinq était encore sans enfant au moment où elle atteignait 30 ans.

Mais les statistiques publiées par l’ONS aujourd’hui ont également montré que le nombre moyen d’enfants que les mères ont légèrement augmenté, a déjà atteint un creux moderne.

Amanda Sharfman, de son Center for Aging and Demography, a déclaré: « Nous continuons de constater un retard dans la procréation, près de la moitié des femmes nées en 1989 restant sans enfant à 30 ans, contre 1 sur 5 dans la génération de leur grand-mère.

«Les modèles de fécondité des femmes nées plus récemment indiquent que cette tendance est susceptible de se poursuivre, les femmes nées en 1995 affichant des taux de fécondité plus faibles dans la vingtaine par rapport aux générations précédentes.

Graphique montrant le nombre médian d’enfants dans chaque famille en Angleterre et au Pays de Galles au cours du siècle dernier

Elle a ajouté: «La taille moyenne des familles terminées diminue depuis la cohorte de femmes nées en 1935 et est inférieure à deux enfants depuis les cohortes de la fin des années 1950.

«Suite à un minimum de 1,89 enfant pour les femmes nées dans les cohortes des deux années précédentes, nous constatons une légère hausse à 1,92 pour les femmes nées en 1974».

Les chiffres de l’ONS montrent que 49 pour cent des femmes nées en 1989 sont toujours sans enfant à 30 ans.

Cela se compare à 38% de la génération des autres mères (nées en 1961) et à 21 de leurs grands-mères (nées en 1934).

L’ONS a également noté: « L’âge (moyen) de la mère augmente depuis le milieu des années 1970 et a atteint un niveau record de 30,7 ans en 2019.

« L’âge le plus courant à la naissance des femmes nées en 1974 et ayant atteint 45 ans en 2019 était de 31 ans, une augmentation par rapport à 23 ans pour la génération de leurs mères née en 1948. »