La montée en puissance de Reddit, les révoltes récentes et les perspectives d’avenir

Reddit, qui abrite des images de chats mignons, des conseils d’investissement, des discussions de passe-temps de niche, des interviews de célébrités, des mèmes énervés, des mèmes sains et tout le reste, facilite les discussions sur Internet depuis 2005. Le site a environ 57 millions d’utilisateurs actifs quotidiens qui publient et consomment des nouvelles, des mèmes, des questions et même des conseils boursiers qui peuvent bouleverser les marchés. La société a déposé une offre publique initiale à la fin de 2021. Alors qu’elle se prépare à entrer en bourse, elle cherche à réaliser un bénéfice pour la première fois. L’entreprise facture l’accès à son interface de programmation d’applications, ou API. Les hausses de prix ont conduit certaines applications Reddit tierces bien-aimées telles qu’Apollo à fermer, provoquant un tollé parmi la communauté de modérateurs bénévoles du site Web, qui s’appuient souvent sur des applications tierces pour gérer les plus de 100 000 communautés de discussion du site, appelées subreddits. Malgré de nombreuses protestations au cours desquelles des milliers de modérateurs ont rendu leurs communautés privées, les changements de prix de l’API sont entrés en vigueur le 1er juillet comme prévu. Sous la pression des administrateurs Reddit, presque toutes les communautés ont rouvert. Mais les tensions restent vives, et certains disent que si Reddit ne rétablit pas la confiance, ses utilisateurs les plus passionnés iront ailleurs. « Reddit n’est rien sans ces communautés. Elles ont bien plus besoin de nous que nous n’avons besoin d’elles », a déclaré David DeWald, modérateur du subreddit r/Arcade1up et responsable de la communauté pour la société de télécommunications Ciena.

La montée de Reddit

Lorsque les cofondateurs de Reddit, Alexis Ohanian et Steve Huffman, étaient en dernière année à l’Université de Virginie, l’accélérateur de startups Y Combinator venait tout juste de démarrer. Les deux hommes avaient rencontré le fondateur Paul Graham lors d’une conférence, et il a suggéré que les récents diplômés construisent ce qu’il a appelé « la première page d’Internet ». Ohanian et Huffman ont sauté sur l’occasion. Y Combinator n’a investi que 12 000 $ en 2005 et Reddit est officiellement devenu une partie de son premier groupe d’entreprises. « Pour le premier mois, mois et demi, un bon nombre de personnes postant étaient juste moi et Steve sous des noms d’utilisateur que nous venons d’inventer à partir d’objets similaires dans la pièce, juste des trucs aléatoires juste pour qu’on dirait qu’il y avait une certaine activité », a déclaré Ohanian.

Mais l’activité réelle des utilisateurs a repris, et à peine 16 mois après sa création, Reddit a été acquis pour 10 millions de dollars par Condé Nast. En 2010, les co-fondateurs Ohanian et Huffman n’étaient plus impliqués dans les opérations quotidiennes, mais le trafic était en plein essor. En 2011, Reddit est devenue une société indépendante, opérant en tant que filiale du propriétaire de Condé Nast, Advance Publications. « Je pense que c’était à la mode à l’époque de vouloir simplement grandir et Facebook a si bien prouvé que si vous vous concentrez sur la croissance et que vous avez ensuite une masse critique d’utilisateurs, vous pouvez gagner de l’argent », a déclaré Ohanian. D’une part, les communautés de niche de Reddit étaient des endroits idéaux pour la publicité ciblée, mais l’attitude permissive de l’entreprise envers le contenu douteux posait également un problème. « Reddit est en quelque sorte un environnement parfait pour la publicité car les communautés peuvent devenir si spécifiques et si passionnées par tout ce dont elles discutent », a déclaré Debra Aho Williamson, analyste principale chez Insider Intelligence. « Mais Reddit a eu des problèmes au fil des ans avec des discours de haine et d’autres choses qui ne sont peut-être pas favorables à la marque. » Ohanian a rejoint Reddit en tant que président exécutif en 2014 et Huffman en tant que PDG l’année suivante. Cette fois-ci, a déclaré Ohanian, il voulait régner sur certaines des sous-cultures les plus toxiques du site. En 2015, une nouvelle politique anti-harcèlement a conduit à l’interdiction de certaines communautés haineuses, mais certainement pas toutes. Puis, à la suite du meurtre de George Floyd en 2020, Ohanian a démissionné du conseil d’administration de la société, exhortant Reddit à le remplacer par un candidat noir, ce que la société a honoré. « J’espérais que Reddit obtiendrait enfin une politique de haine afin que nous puissions interdire ces milliers de communautés haineuses qui étaient en place, ce qui s’est produit, vous savez, quelques semaines après ma démission », a déclaré Ohanian. Reddit a finalement interdit environ 2 000 sous-reddits, dont r/The_Donald, r/ChapoTrapHouse et r/gendercritical. Avec le monde coincé à l’intérieur pendant la pandémie de Covid-19, l’engagement a grimpé en flèche. Au début de 2021, Reddit a fait la une des journaux lorsque les utilisateurs du subreddit r/wallstreetbets ont organisé une courte pression sur GameStop, le détaillant de jeux vidéo en difficulté. Les soi-disant « stocks de mèmes » ultérieurs tels que AMC ont gardé Reddit dans l’actualité pendant des mois. La publicité était en plein essor lorsque la société a déposé une demande d’introduction en bourse à la fin de l’année.

Modifications des prix de l’API

Maintenant, Reddit veut faire des profits. Avec des entreprises comme OpenAI et Google grattant Internet pour former de grands modèles de langage, Reddit veut qu’ils paient pour ses données. Huffman a annoncé en avril que Reddit commencerait à facturer l’accès à son API, la passerelle par laquelle les entreprises peuvent télécharger tout le contenu généré par les utilisateurs de Reddit. Mais ce ne sont pas seulement les géants de la technologie qui utilisent l’API de Reddit. De nombreuses applications mobiles tierces et outils de modération populaires s’appuient également sur l’accès à l’API, qui était auparavant gratuit. Ces applications tierces ne sont en grande partie que des alternatives à l’application mobile officielle de Reddit, qui n’existait même pas avant 2016. Mais lorsque les développeurs ont appris la nouvelle structure de prix fin mai, beaucoup ont réalisé qu’ils ne pouvaient pas se le permettre. « La plupart des entreprises, chaque fois qu’elles ont des changements d’API importants, vous savez, elles donnent entre trois et parfois 15 mois aux développeurs pour s’acclimater à ces grands changements », a déclaré Dac Croach, un modérateur du subreddit r/Gaming, maintenant le troisième plus grande communauté sur le site. « Et avec Reddit sortant de la porte et disant, vous savez, vous avez 30 jours pour comprendre cela […] Je veux dire, c’est une tâche impossible pour beaucoup de ces développeurs tiers. » Le développeur d’Apollo a déclaré qu’il lui en coûterait plus de 20 millions de dollars par an pour fonctionner compte tenu de la nouvelle structure de prix. Apollo s’est arrêté, ainsi que d’autres applications tierces populaires telles que rif is fun, Reddplanet et Sync, un coup dur pour leurs fidèles utilisateurs qui ont déclaré avoir des interfaces utilisateur plus élégantes et plus de fonctionnalités que l’application officielle Reddit.

