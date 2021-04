Et maintenant, défiant toute attente, le dogecoin a une valeur marchande totale de 34 milliards de dollars, selon le site de données du marché cryptographique CoinGecko, ajoutant environ 19,9 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures. Le jeton numérique a atteint un niveau record au-dessus de 28 cents vendredi matin, plus que doubler son prix par rapport à il y a un jour.

Créé en 2013 par les ingénieurs logiciels Billy Markus et Jackson Palmer, le dogecoin était destiné à être utilisé comme une alternative plus rapide mais « amusante » au bitcoin. Il a depuis trouvé une communauté grandissante en ligne.

D’une part, il y a la liste Coinbase. Le bureau de change virtuel américain le plus populaire est devenue publique mercredi, atteignant brièvement une capitalisation boursière de 100 milliards de dollars à un moment historique pour les crypto-monnaies.

L’enthousiasme suscité par les débuts de Coinbase a conduit à une flambée des prix du bitcoin et de l’éther. Le Bitcoin a atteint un record de plus de 64000 dollars jeudi, tandis que l’éther a brièvement dépassé 2500 dollars pour la première fois vendredi matin. Dogecoin n’a pas fait exception à l’intérêt frénétique pour ces actifs numériques.

Dogecoin a suscité un intérêt frénétique de la part des utilisateurs de Robinhood. Jeudi, le courtier en ligne américain a déclaré qu’il y avait une « panne majeure » dans sa fonction de crypto trading après avoir fait face à une « demande sans précédent ». La fonctionnalité est maintenant de retour en ligne, a déclaré Robinhood.

Certains rapports ont attribué le dernier rassemblement dogecoin au soutien du jeton basé sur les mèmes du PDG de Tesla, Elon Musk. Musk a publié plusieurs tweets sur le dogecoin, ce qui a contribué à augmenter son prix.

Jeudi, Musk a publié un tweet énigmatique disant « Doge Barking at the Moon », probablement en référence à la populaire phrase d’argot crypto « to the moon ».

Le milliardaire a appelé le dogecoin sa crypto-monnaie « préférée » et « la crypto du peuple ». Musk est également devenu un partisan du bitcoin, sa société de voitures électriques ayant acheté pour 1,5 milliard de dollars de crypto-monnaie plus tôt cette année.

Mais ses tweets ont inquiété certains investisseurs, compte tenu de leur capacité apparente à faire bouger les marchés. Certains investisseurs en bitcoins, par exemple, ont sonné l’alarme concernant les tweets dogecoin de Musk. Nic Carter, co-fondateur de Castle Island Ventures, a averti que les investisseurs particuliers «vont perdre de l’argent sur le dogecoin», le qualifiant de «véhicule de spéculation».