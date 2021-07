La montée en puissance de Boris Johnson risque de devenir une « politique de tout et rien », préviennent les députés

Boris Johnson a « raté » l’occasion de définir son slogan électoral de mise à niveau, qui risque de devenir une « politique de tout et rien », a prévenu une commission des Communes.

Les députés de la commission des affaires, de l’environnement et de la stratégie industrielle ont ajouté que le gouvernement avait « lamentablement échoué à traduire une phrase politique » en une initiative politique spécifique et un programme livrable.

L’évaluation cinglante intervient après que le Premier ministre a admis lors d’un discours majeur la semaine dernière qu’il n’avait que le « squelette » du plan pour niveler le pays, les critiques suggérant que le discours de 20 minutes manquait de détails.

Le rapport des députés a déclaré que le nivellement – ​​à leur avis – était « la répartition plus uniforme des opportunités économiques et sociales à travers le pays », mais n’avait reçu aucune « réponse adéquate » du gouvernement sur le programme.

Ils ont ajouté qu’il n’était « pas clair » qui, au gouvernement ou à Whitehall, était responsable de la mise en œuvre de l’ordre du jour que le n ° 10 a décrit avant le discours de M. Johnson comme « l’objectif central » de son mandat de Premier ministre.

« Nous craignons que ce manque de définition n’aboutisse à un changement significatif pour les gens à travers le pays, et qu’un défaut de publication des priorités et des mesures du gouvernement nous empêche de comprendre ce qui a été ou n’a pas été. livré », indique le rapport.

« Dans l’état actuel des choses, le nivellement par le haut risque de devenir une politique de tout et rien, qui n’appartient pas à un ministre ou à un département en particulier, et sans aucun moyen d’évaluer son impact ou son efficacité en tant que politique pour » améliorer la vie quotidienne et les chances de vie « .

Parmi les recommandations du comité, les députés ont déclaré que le gouvernement doit travailler avec l’Office for National Statistics (ONS) et le National Audit Office pour convenir d’un ensemble de mesures pour le « rapport de routine des progrès ».

Il a également suggéré la création d’un comité du cabinet pour superviser la mise en œuvre du programme politique à travers Whitehall en coordonnant les allocations de financement, y compris entre les nations décentralisées d’Écosse, d’Irlande du Nord et du Pays de Galles.

Darren Jones, le président du comité, a déclaré : « La semaine dernière, le Premier ministre a raté son opportunité d’expliquer ce qu’est le nivellement par le haut et a plutôt révélé que le gouvernement a lamentablement échoué à traduire une phrase politique en un programme gouvernemental livrable.

Il a déclaré que pour que la campagne de nivellement du Premier ministre devienne plus qu’une « extrait politique », le livre blanc – promis par Downing Street avant la fin de 2021 – définit quelles sont les priorités politiques et comment Whitehall travaillera avec le gouvernement local.

« Le nivellement était une partie importante de l’offre du gouvernement au peuple britannique lors des dernières élections, mais il semble que tous les flux de financement possibles du gouvernement, qu’il s’agisse des arrêts de bus ou des terrains de football, soient étiquetés comme pour le nivellement », a-t-il ajouté.

« Si la mise à niveau signifie quelque chose au-delà du travail quotidien normal du gouvernement, le Premier ministre doit expliquer comment il va payer pour cela.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Alors que nous nous remettons mieux de la pandémie, nous aidons toutes les régions du Royaume-Uni à se mettre à niveau en autonomisant nos régions et en fournissant des milliards de livres de nouveaux financements pour stimuler la croissance économique locale.

« Cela comprend un investissement de 100 milliards de livres sterling dans les infrastructures cette année ; la création d’un fonds de nivellement de 4,8 milliards de livres sterling pour moderniser les centres-villes, les rues principales et les transports locaux ; et la création d’une nouvelle banque d’infrastructure britannique à Leeds pour mobiliser les investissements et financer de nouveaux projets.