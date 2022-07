La montée en flèche des taux de surdose pendant la pandémie reflète l’élargissement des disparités raciales

Les résultats ont mis en évidence la fracture raciale en ce qui concerne l’accès au traitement de la toxicomanie. Bien que les données aient montré que le traitement était rare parmi tous ceux qui sont décédés, la proportion de personnes ayant reçu un traitement pour toxicomanie était la plus faible parmi les Noirs (8,3%), soit environ la moitié de celle des Blancs qui avaient demandé un traitement et sont décédés plus tard.

L’inégalité des revenus a également creusé ce gouffre, selon le rapport.

De manière peut-être surprenante, le rapport indique que les taux de mortalité par surdose étaient généralement plus élevés dans les comtés disposant de plus de services de traitement et de prestataires de soins de santé mentale. Encore une fois, l’impact variait selon la race. Parmi les Amérindiens et les Autochtones d’Alaska et les Noirs, par exemple, le taux en 2020 dans les comtés dotés d’au moins un programme de traitement aux opioïdes était plus du double de celui des comtés dépourvus de tels services.

Parmi les comtés offrant relativement plus d’options de traitement que d’autres, les taux de mortalité par surdose de 2019 à 2020 ont augmenté de 49% chez les Noirs, contre 19% chez les Blancs.

“Ce n’est pas parce qu’il y a la disponibilité de services que ces services sont réellement accessibles”, a déclaré Mbabazi Kariisa, l’auteur principal du rapport et scientifique de la santé à la Division de la prévention des surdoses au CDC. Elle a noté que le transport et l’assurance limités options pourraient être problématiques. De plus, a-t-elle dit, la peur d’être stigmatisée et une méfiance omniprésente à l’égard du système de santé pourraient également être des facteurs importants.

Le rapport a également noté que dans les comtés géographiquement étendus, un centre de traitement pourrait être situé dans un centre de population dense, ce qui rendrait l’accès difficile pour ceux qui se trouvent dans des zones éloignées. Mais il est difficile d’établir une relation causale entre la présence d’une clinique et les taux de mortalité : un comté avec des taux élevés d’abus de drogues et de décès par surdose pourrait simplement être plus susceptible d’avoir une clinique.