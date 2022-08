La montée en flèche des factures « créera une crise de santé mentale » cet hiver

La flambée des factures énergétiques et alimentaires créera une “énorme crise de santé mentale” cet hiver, mettant encore plus à rude épreuve les services et mettant en péril les “chances de vie des gens”, ont averti les dirigeants du NHS.

Alors que les factures des ménages augmentent considérablement, Saffron Cordery, directeur général par intérim des fournisseurs du NHS, qui représente les fiducies du NHS à travers l’Angleterre, a déclaré qu’il existait un lien direct entre la privation et une augmentation de la demande de soins qui se fait déjà sentir.

Le besoin de services de santé mentale a déjà monté en flèche au cours de la dernière année, les références aux services de santé mentale pour adultes atteignant un record mensuel de 425 000 en mars et 1,2 million d’adultes attendant également des soins de santé mentale communautaires.

Mme Cordery a dit L’indépendant: “Nous allons voir d’énormes crises de santé mentale émerger des défis du coût de la vie auxquels nous sommes confrontés, car nous connaissons le lien direct entre la privation, le chômage, l’itinérance potentielle, la pauvreté des enfants et l’augmentation de la demande de services de santé mentale.”

“Nous l’avons vu il y a quelques années avec les changements apportés au crédit universel (avantage) qui ont entraîné des défis assez importants”, a-t-elle ajouté.

Le résultat sera une “pression sur l’ensemble du système” ainsi que des impacts sur “les chances et les résultats des gens dans la vie”.

Les consommateurs ont été avertis qu’ils affronteraient des mois potentiellement “catastrophiques” par une grande entreprise énergétique, avec des millions de personnes luttant pour nourrir leur famille et chauffer leur maison.

La moitié des ménages britanniques pourraient être en situation de précarité énergétique en janvier à moins que le gouvernement ne fasse plus pour aider, estime le géant de l’énergie EDF et une autre augmentation considérable du plafond des prix de l’énergie sera annoncée cette semaine, selon les prévisions, l’inflation pourrait atteindre 18 %.

Sean Duggan, directeur général du réseau de santé mentale de la Confédération NHS, a déclaré que la crise du coût de la vie créait déjà une demande de services “et va empirer, nous entendons certainement cela de la part de [mental health trusts].”

Et l’important organisme de bienfaisance pour la santé mentale, Mind, a déclaré L’indépendant il a vu une augmentation de 30% au cours de la dernière année du nombre de personnes appelant sa ligne d’assistance téléphonique en raison de difficultés financières et de dettes.

Olly Parker, responsable des affaires extérieures chez YoungMinds, a également averti : « Nous voyons maintenant les premiers signes de la crise du coût de la vie ayant un impact sur la santé mentale des enfants et des jeunes. Les jeunes adultes sont clairement inquiets pour leurs finances et les enfants commencent à prendre note des conversations inquiétantes autour de la table de la cuisine.

Il a ajouté: “Ce qui est encore plus préoccupant, c’est que les choses devraient empirer.”

Les services de santé mentale, comme ceux de santé physique, sont déjà sous pression après la pandémie de Covid, a ajouté Mme Cordery, en partie parce que ceux qui se présentent pour un traitement ont tendance à être plus malades que les années précédentes. Cela signifie également que les ambulances, déjà peu demandées, sont plus susceptibles d’être appelées.

Elle a déclaré: «Si vous parlez à un directeur général de fiducie, mais en particulier à un directeur général de service d’ambulance ou à un directeur général d’hôpital, il vous dira que c’est le plus sous pression qu’il ait vu dans sa carrière. C’est vraiment mauvais.”

Cette semaine L’indépendant a révélé que le nombre de personnes en attente de soins de santé mentale communautaires est passé à 1,2 million, le NHS manquant plusieurs cibles.

Le Lancashire Care Foundation Trust, qui couvre certaines des populations les plus démunies du pays, a déclaré dans ses documents de juillet qu’il avait constaté une augmentation de 20% de la demande de services. Il a déclaré qu’une “augmentation” de la demande de services pour adultes, qui a commencé au début de 2022, s’est poursuivie pendant l’été.

Pour les services de santé mentale pour enfants, la demande a été supérieure de 15% au cours des six premiers mois de l’année par rapport à 2021, selon ses données.

Une enquête auprès des dirigeants des fiducies de santé mentale en 2018, réalisée par les fournisseurs du NHS, a révélé que 9 sur 10 ont déclaré que les changements apportés au crédit universel et à d’autres avantages avaient entraîné une augmentation de la demande de services.

Rosena Allin-Khan, ministre fantôme de la santé mentale, a également mis en garde contre le lien entre la privation et la maladie mentale. “Les services de santé mentale sont déjà soumis à une pression immense, avec des listes d’attente qui s’allongent, certains enfants attendent des années pour un traitement et des personnes obligées d’attendre des jours dans les services A&E en crise car aucun lit de santé mentale n’est disponible”, a-t-elle ajouté.

« La crise du coût de la vie des conservateurs est une autre pression sur les services de santé mentale.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré que les ministres avaient annoncé un soutien ciblé de 37 milliards de livres sterling pour aider les gens à passer l’hiver. Elle a ajouté: “Nous élargissons et transformons les services de santé mentale qui verront plus de 2,3 milliards de livres sterling de financement supplémentaire par an d’ici 2024 – aidant deux millions de personnes supplémentaires à travers l’Angleterre à obtenir de l’aide.”