La montée du « roi William » provoque le chaos dans le palais et « déchire la famille royale »

En avril, la nouvelle est tombée que les plans pour les funérailles éventuelles du roi Charles (nom de code Opération Menai Bridge) avait été dépoussiéré par le palais au milieu d’inquiétudes croissantes quant à sa santé. Et apparemment la perspective du prince William potentiellement être couronné roi plus tôt que prévu fait monter tout le monde dans une spirale.

Dans un article dramatiquement intitulé « Les plans secrets pour la mort du roi Charles déchirent déjà la famille royale », La bête quotidienne rapporte que la « planification et le positionnement » du règne éventuel du prince William en tant que roi William V ont sérieusement commencé, même si le roi Charles semble se porter relativement bien.

Piscine WPA – Getty Images

Apparemment, la perspective du « roi William » rend tout le monde nerveux, et le média rapporte qu’il y a eu « des moments cette année » où les courtisans, la famille et les assistants de la famille royale ont ressenti une vague de « ce qui se passe maintenant horreur ». et le doute » au milieu de la crise de santé de Charles. Les courtisans et les assistants en particulier seraient préoccupés par leur avenir une fois que Guillaume deviendra roi, et le Bête quotidienne note que « peu de personnes leur reprocheraient, compte tenu de la manière brutale dont le personnel de la reine Elizabeth a été limogé à sa mort, d’avoir discrètement mis à jour leurs profils LinkedIn ».

Quant à la famille royale, le prince Harry reste à l’écart et il ne semble pas y avoir de moyen de revenir une fois que son frère deviendra roi. Mais le Bête quotidienne affirme également que le décès éventuel du roi Charles massivement impacter la reine Camilla, qui a simplement été « tolérée » par le prince William mais « jamais aimée, encore moins aimée ».

On ne sait pas où vivra la reine Camilla lorsque le prince William sera roi, sans parler de quoi elle « vivra » (remarque : elle a sa propre valeur nette assez importante). Il y a même des spéculations selon lesquelles le roi Charles voudrait que le prince Andrew quitte sa maison, la Royal Lodge, spécifiquement afin que Camilla puisse y vivre quand il sera parti, et qu’Andrew refuse de le faire, comptant sur le fait que ce sera le moindre des soucis de William une fois qu’il sera roi.

Cela semble compliqué ! Cependant, ce n’est pas vraiment inhabituel pour la famille royale.

