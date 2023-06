La montée du «faux gardien de but n ° 2»: comment les clubs EFL exploitent l’échappatoire du prêt d’urgence pour économiser leur budget

Daniel Gyollai est un ancien gardien hongrois U21. Aujourd’hui âgé de 26 ans, il vient d’être libéré par l’équipe de la Ligue nationale, Maidenhead United.

Il y a dix ans, une carrière prometteuse s’ouvrait devant lui. Il a déménagé en Angleterre depuis la Hongrie et a signé pour le club de Premier League de Stoke City. Il a commencé à jouer pour leurs équipes U18 et U21, tout en remportant des sélections pour les équipes internationales de jeunes hongrois jusqu’au niveau U21. En 2016 et 2017, il a été prêté à l’équipe locale hors ligue de Nantwich Town et y a disputé un total de huit matchs. En 2018, Stoke a été relégué au championnat. À ce stade, Daniel a 21 ans et n’a pas joué une minute de football senior dans la Ligue anglaise de football et n’a que deux matchs du Trophée EFL sur son CV.

À la fin de la première saison de Stoke dans le championnat (ils ont terminé 16e), Daniel a été libéré. Wigan l’a signé. Il a été nommé sur le banc par les Latics à quatre reprises au cours de la saison 2019/20 mais n’a pas joué une seule minute de football.

Wigan l’a libéré et il a signé pour Peterborough en Ligue 1 et a été nommé leur gardien n ° 2 pour la saison 2020/21. Après 39 apparitions sur le banc de Posh, leur gardien n°1, Christy Pym, s’est blessé. Enfin, la grande chance de Daniel ? Non pourquoi? Parce que c’est un faux gardien n°2.

Au lieu de donner à leur jeune n ° 2 hongrois ses toutes premières minutes de football senior, Peterborough a choisi d’activer la clause de «prêt de gardien de but d’urgence» de l’EFL qui leur permet de faire venir un remplaçant GK avec plus d’expérience en prêt pendant sept jours parce qu’ils avaient pas de «gardiens de but professionnels» disponibles, aux yeux de l’EFL.

Crucialement, le La définition de l’EFL d’un gardien de but professionnel est « un gardien de but (à l’exclusion de tout gardien de but enregistré en tant que joueur sans contrat) qui a été nommé dans le onze de départ le cinq occasions ou plus par : tout club (ou club de Premier League) dans tous les matches de la ligue concernée ou des compétitions de coupe par équipe première (autres que le Trophée EFL) ».

Dehors dans le froid – Daniel Gyollai profite de quelques rares minutes pour Peterborough, dans le trophée EFL (Crédit image : Getty)

Les prêts d’urgence pour les gardiens de but durent une semaine mais peuvent être prolongés par tranches hebdomadaires. À ce stade, Daniel a 24 ans et n’a fait AUCUNE apparition dans un match de championnat ou de coupe professionnel. L’échappatoire signifiait qu’il restait sur le banc de Peterborough avec Joe Bursik rejoignant un prêt d’urgence de (oh cruelle ironie) Stoke City.

Pour aggraver les choses, Bursik a trois ans de moins que Daniel et a disputé 15 matchs en Ligue 1 via un prêt à Doncaster cette saison-là. Bursik a en fait été rappelé par Stoke lors d’une crise de gardien de but et a joué 10 matchs de championnat pour eux. 25 matchs seniors vertigineux à son nom l’ont confortablement qualifié de «gardien de but professionnel» aux yeux de l’EFL.

Le football est cruel, et il est devenu encore plus cruel pour Daniel. Cet été-là, il a été mis sur la liste des transferts par Peterborough et exclu de l’équipe, n’apparaissant même pas sur le banc, puis juste après Noël, il a été prêté à Maidenhead United en Ligue nationale. Après deux matchs, il a signé définitivement.

Enfin! Football régulier, mais en dehors de la ligue. Les choses allaient bien jusqu’à ce que la catastrophe frappe en avril de cette année lorsqu’il a subi une blessure au LCA. Cela signifie qu’il est peu probable qu’il rejoue au football avant 2024. Ce qui est pire, c’est qu’il devra commencer sans club car Maidenhead l’a libéré début juin. Après tout, quel club hors championnat peut se permettre de payer un joueur blessé pendant six mois ?

Zach Jeacock lors d’un match amical de pré-saison entre Salford et Lincoln en 2021 – est-il un autre exemple de faux n°2 ? (Crédit image : Getty)

Il existe d’autres exemples de faux n ° 2 si vous regardez attentivement. En 2021-2022, Connor Ripley a signé pour Salford de Preston sur un prêt d’urgence qui a été prolongé quatre fois. Il a disputé sept matchs de championnat pour Salford et une fois en FA Cup. Zach Jeacock était le faux n ° 2 dans ce cas et ce qui est encore plus intrigant, c’est qu’il était un prêté en le faux n°2 ayant été signé en prêt par Salford pour la saison depuis Birmingham.

Jeacock est revenu à Birmingham vers la fin de 2021/22 et a disputé deux matchs en équipe première, encaissant 10 buts. Maintenant âgé de 22 ans, il n’a que 24 matchs sur son CV, mais seuls et une poignée d’entre eux sont dans l’EFL, les autres sont des apparitions hors championnat. On pourrait dire qu’il est à des kilomètres du football de l’équipe première à n’importe quel niveau professionnel et loin derrière ce qu’un gardien de 22 ans avec son talent pourrait être.

La structure des gardiens a changé. Les faux gardiens n ° 2 sont susceptibles de devenir plus courants tant que l’option de prêt d’urgence existe. La clause est en fait conçue, en théorie, pour empêcher les jeunes gardiens de but inexpérimentés d’être jetés dans le grand bain de l’EFL, mais elle prend également potentiellement des minutes cruciales aux gardiens de but légèrement plus âgés comme Daniel Gyollai et Zach Jeacock.

Hôte de la Syndicat GK podcast , Matt Beadle souligne que, incroyablement, Grimsby n’avait pas de gardien de but n ° 2 dans son équipe le jour du match pendant la plupart de ses matchs la saison dernière. Beadle prédit également que bientôt la plupart des gardiens de but n ° 1 de la Ligue 1 et de la Ligue 2 seront prêtés par la Premier League et le Championnat.

« En Premier League, les clubs auront un N°1 fort, un N°2 fort et plus récemment, un N°3 semi-fort et finalement fiable », explique-t-il. « Des exemples très médiatisés de n ° 3 fiables cette saison incluent Scott Carson de Manchester City et Marcus Bettinelli à Chelsea. Cependant, avec moins d’argent naturellement disponible dans les troisième et quatrième niveaux, moins de ressources sont disponibles. En conséquence, la profondeur d’un département de gardien de but est naturellement compromise.

« Imaginez que le budget des gardiens de but pour un club de Ligue 2 est de 2,5 000 £ par semaine. Ce club pourrait signer deux gardiens de but décents – l’un sur 1,5 000 £ par semaine et l’autre sur 1 000 £ par semaine, offrant un certain degré d’assurance.

«Ou, ils pourraient exploiter le système de prêt d’urgence, utiliser une grande partie du budget sur un n ° 1 très fort et coller un faux n ° 2 sur le banc. Des budgets réduits et une pression sur les résultats en font une tendance à la hausse. »

Combien de bancs de l’EFL comportent de faux gardiens de but n ° 2? (Crédit image : Getty)

Il est même possible que des accords préalables verbaux soient en place entre les clubs concernant certains gardiens de but qui pourraient être mis à disposition rapidement si un prêt d’urgence était nécessaire.

Harry Isted est un gardien de but dont on pourrait dire qu’il a finalement échappé aux limbes du faux rôle de n ° 2. Il a été prêté à Barnsley depuis Luton en janvier après avoir disputé moins de cinq matchs de l’EFL au cours d’une carrière très mal nourrie (il a eu 26 ans en mars).

Isted a bien performé à Barnsley, les a presque aidés à sceller la promotion au championnat via les barrages et a été l’homme officieux du match lors de la finale contre Sheffield mercredi, réalisant un arrêt incroyable en prolongation.

Mais les Daniel Gyollais et Zach Jeacocks restent victimes de la règle des prêts d’urgence de l’EFL. Il est difficile pour des gardiens comme eux de quitter un club et d’acquérir une expérience précieuse ailleurs, car la réalité est que leur manque d’expérience peut être un avantage pour un club. Il offre un certain voile de protection si le n ° 1 se blesse pendant un match. Mais vous pouvez parier que le lendemain, le club appellera l’EFL pour activer la clause de prêt d’urgence afin de « protéger » son faux n°2 si son n°1 doit être absent pour un certain nombre de matchs.

Les jeunes gardiens voient des contrats provisoires être ensuite libérés pour des successeurs imitateurs. Bien sûr, ils ont été impliqués dans un environnement professionnel, mais leur CV affiche un gros zéro à côté des apparences professionnelles. Ce qui suit est une chute inévitable dans la non-ligue dans le but de recommencer le voyage, mais ne parvient pas à performer à ce niveau, ou pire encore, se blesse et le rêve du football professionnel peut rapidement glisser entre les mains d’un gardien de but.