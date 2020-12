Alors que nous entrons dans la deuxième semaine de décembre, l’Europe semble au coin de la rue. La moyenne sur sept jours des cas nouvellement confirmés montre une tendance à la baisse après que les pays ont imposé des verrouillages ou d’autres mandats de distanciation sociale, y compris la fermeture de bars et de restaurants.

Il existe des mesures claires de succès national: après avoir mis en place un verrouillage strict et fermé des entreprises non essentielles, la France a porté de nouveaux cas d’environ 50 000 à environ 10 000 par jour par jour. Il y a un mois, la Belgique affichait le taux d’infection le plus élevé d’Europe, des experts mettant en garde contre un possible effondrement de l’infrastructure nationale de santé. Maintenant il a le cinquième taux d’infection le plus bas sur le continent et prévoit de commencer à distribuer des vaccins dans la première semaine de janvier.

Vendredi, le gouvernement italien a annoncé un assouplissement des restrictions dans certaines parties du pays, l’incidence des coronavirus ayant diminué pour la deuxième semaine consécutive. « Cela ne signifie pas une évasion effrayante, mais cela signifie que les mesures ont eu des effets », a déclaré le ministre de la Santé, Roberto Speranza. a déclaré au journal italien Il Sole 24 Ore, avertissement pour « le jeu est encore très difficile ».

Dimanche, la Californie a exécuté des ordres d’assignation à résidence avec une capacité hospitalière tombant à des niveaux critiques dans le sud de l’État. « Le retour à des règles strictes visant à lutter contre le coronavirus dans l’État le plus peuplé du pays intervient alors que le nombre de cas et d’hospitalisations augmente à travers le pays, entraînant de nouvelles contraintes sévères sur l’économie et la vie quotidienne », a déclaré mon collègues. « La Californie a du mal à lutter contre l’attaque virale de cet automne, malgré la volonté politique de prendre des mesures de santé publique strictes, et a signalé samedi plus de 25 000 nouvelles infections à coronavirus, un record historique en une seule journée. »

le hausse aux États-Unis ne ressemble pas encore beaucoup. Pour de nombreux Américains ordinaires, un sentiment de peur grandit en attendant l’arrivée des vaccins. « Qu’est-ce qui est qualifié d’urgence? » Bruce MacGillis, un résident d’une maison de soins infirmiers en état de convoitise dans l’Ohio, a dit à mon collègue Eli Saslow. « J’ai l’impression d’être sur le Titanic et nous coulons. »

Les experts craignent que le pire ne soit encore à venir, les États-Unis faisant potentiellement la queue pour une crise post-Thanksgiving dans les deux prochaines semaines après que des millions d’Américains aient évité les conseils du public pour voyager et se rassembler lors de grands rassemblements pour les vacances annuelles. . « Les chiffres en eux-mêmes sont alarmants, et vous réalisez alors qu’il est probable que nous verrons une augmentation plus importante alors que nous aurons deux à trois semaines après les vacances de Thanksgiving », a déclaré Anthony S. Fauci, le plus contagieux des ETATS-UNIS. spécialiste des maladies, Vendredi sur NBC. «Ce qui m’inquiète, c’est que cela se résume aux vacances de Noël lorsque les gens vont voyager, faire du shopping et se réunir, c’est pourquoi nous nous disputons … [for] porter des masques uniformément, garder les distances aussi bonnes que possible, éviter les foules … et lorsque vous êtes à l’intérieur … portez toujours votre masque. «

« Le risque de covid pour tous les Américains est historiquement élevé », a déclaré dimanche le groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche aux gouverneurs. selon ABC News. « Nous sommes dans un endroit très dangereux en raison du niveau de référence actuel extrêmement élevé de covid et de la capacité hospitalière limitée. »

Mais le président Trump, qui continue d’exprimer des mensonges sur l’élection qu’il a perdue, renforce à peine ces avertissements. Au lieu de cela, les appels de Fauci tombent souvent dans l’oreille d’un sourd. Il est une personnalité apolitique de la santé publique, mais ses appels à la distanciation sociale et au port de masques ont été vilipendés par la loi américaine pendant des mois, y compris un certain nombre de membres du Congrès républicains. Dans quelques autres pays occidentaux, la réponse à la pandémie a évolué selon des lignes aussi simples et partisanes.

La propre lutte de l’Europe souligne à quel point le virus s’est avéré dangereux, même dans des contextes où il y avait un plus grand consensus politique. Après s’être distinguée comme une réussite de Covid pendant une grande partie de l’année, « l’Allemagne a maintenant des taux d’infection par habitant plus élevés que les cinq plus grands pays d’Europe à l’exception de l’Italie », a rapporté mon collègue Loveday Morris. Contrairement aux mesures plus sévères prises par certains de ses voisins lors de la deuxième vague, l’Allemagne a imposé un «lockdown light» où les salons de coiffure et de nombreuses autres entreprises étaient maintenus ouverts. La structure fédérale du pays rend également plus difficile la mise en œuvre de restrictions uniformes.

«Même lorsque l’Allemagne était considérée comme un tel succès et pris comme exemple par beaucoup, nous avons toujours su que nous regardions toujours une fenêtre temporelle», a déclaré Lothar Wieler, directeur de l’Institut allemand Robert Koch, l’agence fédérale responsable des maladies infectieuses. . lutte contre les maladies, a déclaré la semaine dernière. «Nous ne pouvons tout simplement pas comprendre les chiffres pour le moment. La situation reste très tendue. «

Cela reflète également la fatigue généralisée due aux incapacités causées par une pandémie. Cet automne, l’Europe a payé le prix à la fois d’un été laxiste au cours duquel les voyages et le tourisme ont repris pour une grande partie du continent, et de la réticence des gouvernements à réimposer des verrouillages impopulaires.