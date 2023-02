La montée des VC zombies hante les investisseurs technologiques alors que les valorisations des startups chutent

Pour certains investisseurs en capital-risque, nous approchons d’une nuit des morts-vivants.

Les investisseurs en démarrage mettent de plus en plus en garde contre un scénario apocalyptique dans le monde du capital-risque, à savoir l’émergence d’entreprises de capital-risque “zombies” qui ont du mal à lever leur prochain fonds.

Face à un contexte de taux d’intérêt plus élevés et de craintes d’une récession imminente, les VC s’attendent à ce que des centaines d’entreprises obtiennent le statut de zombie au cours des prochaines années.

“Nous nous attendons à ce qu’il y ait un nombre croissant de VC zombies ; des VC qui existent toujours parce qu’ils doivent gérer l’investissement qu’ils ont fait avec leur fonds précédent mais sont incapables de lever leur prochain fonds”, a déclaré Maelle Gavet, PDG de l’entrepreneur mondial. réseau Techstars, a déclaré à CNBC.

“Ce nombre pourrait atteindre jusqu’à 50% des VC au cours des prochaines années, qui ne pourront tout simplement pas lever leur prochain fonds”, a-t-elle ajouté.

Dans le monde de l’entreprise, un zombie n’est pas un mort ramené à la vie. Il s’agit plutôt d’une entreprise qui, tout en continuant à générer des liquidités, est si lourdement endettée qu’elle peut à peine rembourser ses frais fixes et les intérêts sur ses dettes, et non la dette elle-même.

La vie devient plus difficile pour les entreprises zombies dans un environnement de taux d’intérêt plus élevés, car cela augmente leurs coûts d’emprunt. La Réserve fédérale, la Banque centrale européenne et la Banque d’Angleterre ont de nouveau relevé leurs taux d’intérêt au début du mois.