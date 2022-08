La montée des tresses sans nœuds

«Cela devenait plus à temps plein que le travail à temps plein réel», a déclaré Mme Louis.

Mais Mme Louis hésitait, en partie parce que ses parents, qui ont immigré des Grenadines, espéraient qu’elle deviendrait médecin.

“Je me préparais à postuler à l’école de médecine”, a déclaré Mme Louis, “et ce n’était qu’un moment où vous décidez, ‘Est-ce que ça vaut même la peine d’aller encore 11 ans pour devenir chirurgien, ou est-ce que tu tresse juste ça cheveux et vous pouvez gagner la même quantité ? »

En fin de compte, Mme Louis a quitté son emploi au laboratoire. La possibilité de pouvoir établir son propre horaire et de passer plus de temps avec sa fille et son fils, maintenant âgés de 8 et 4 ans, a figuré dans sa décision, a-t-elle déclaré.

“Je gagne plus d’argent en tressant les cheveux et j’ai plus de créativité”, a déclaré Mme Louis. « La science est très stricte. Ça marche, ou ça ne marche pas. C’est scientifique, c’est mathématique. Mais ici, vous pouvez être créatif, vous pouvez faire ce que vous voulez.

Mme Louis a travaillé à domicile jusqu’à ce qu’elle ouvre Soignée BK en février 2020. Puis la pandémie a frappé, ce qui l’a empêchée de voir les clients pendant des mois. Au cours de ces premiers mois d’isolement, elle a renforcé la présence de son salon sur les réseaux sociaux. Elle a dit que lorsqu’elle a annoncé qu’elle était prête à revoir des clients, elle a pris un mois entier de rendez-vous en deux minutes.