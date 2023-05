La montée des niveaux du ruisseau inquiète les voies ferrées à Vernon

Les voies ferrées du côté nord de Vernon, près de Stickle Road, suscitent des inquiétudes car l’eau du ruisseau voisin rampe dangereusement près de déborder sur les voies.

Lorsqu’il a été contacté pour un commentaire, Ian McCord, porte-parole du Bureau de la sécurité des transports du Canada, a dirigé toutes les demandes de renseignements vers Transports Canada.

« Le TPSB ne s’occupe que des accidents sur les voies, pas des risques d’inondation. »

Transports Canada a fourni une déclaration indiquant qu’il s’agissait de «surveiller la situation pour les impacts potentiels sur les opérations de sécurité ferroviaire et la conformité des entreprises à la Loi sur la sécurité ferroviaire».

« En vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire, les compagnies de chemin de fer sont responsables de la sécurité de leur infrastructure ferroviaire, de leur équipement ferroviaire et de leurs opérations.

Chemin de fer Canadien Pacifique est la compagnie qui opère sur les voies.

En vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire, les voies doivent être « inspectées et entretenues pour s’assurer que la ligne de voie est sécuritaire pour les opérations ferroviaires ».

En cas d’incendie, d’inondation ou d’orage violent, une inspection spéciale de la voie concernée doit être effectuée dans les plus brefs délais.

Le Morning Star a contacté CP Rail et attend une réponse.

@B0B0Assman

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

BC Floods 2021BC FloodBreaking NewsCP Rail