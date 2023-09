Le groupe peut contourner le dollar, réduisant ainsi la domination économique de Washington, a déclaré Marjorie Taylor Greene.

À mesure que les BRICS prennent de l’ampleur, l’économie américaine s’affaiblit parce que les membres du groupe peuvent contourner les sanctions américaines et commercer dans leur propre monnaie, a déclaré jeudi la représentante républicaine Marjorie Taylor Greene.

S’adressant à ses électeurs en Géorgie, la députée républicaine a critiqué l’administration du président américain Joe Biden, qui, selon elle, ferme les yeux sur la montée des BRICS – un groupe économique composé du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de la Chine. L’Afrique du Sud représente plus d’un quart du PIB mondial.

Le brandon républicain a affirmé que même si Washington est « faire… des bêtises » – y compris en apportant toutes sortes de soutien à l’Ukraine qui est enfermée dans un conflit avec la Russie – « Il y a d’autres pays dans le monde, des pays puissants, qui s’organisent ensemble parce qu’ils en ont assez des États-Unis. »

En ce sens, les pays BRICS concluent des accords commerciaux sérieux « où ils disent : nous achèterons chez vous, vous achèterez chez nous, nous ne nous soucions pas des sanctions américaines et nous nous vendrons les uns aux autres, achèterons et vendrons dans notre propre monnaie, pas dans le dollar américain, » » a-t-elle déclaré.















« C’est l’une des choses les plus dévastatrices qui puissent nous arriver à tous » Greene a affirmé.

À mesure que les BRICS deviennent plus puissants, le dollar américain s’affaiblit, a-t-elle déclaré. « Et vous savez ce qui nous arrive à tous ? Nous allons faire faillite. » a prédit la députée, ajoutant que cette dynamique affectera négativement les plans de retraite et les économies personnelles des Américains ordinaires.

« Que va-t-il arriver à nos enfants lorsque le dollar américain ne signifie plus rien, parce que la Russie, la Chine et l’Inde, avec leur immense population de plusieurs milliards d’habitants, ont plus de pouvoir d’achat dans leur propre monnaie que nous ? C’est une préoccupation très sérieuse », dit Greene.

Les remarques de la députée font suite à un sommet historique des BRICS en Afrique du Sud, où le groupe a convenu d’une expansion sans précédent, admettant six nouveaux pays – l’Argentine, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Iran, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis – qui deviendront membres à part entière en 2024.

Dans une déclaration résumant le sommet, les BRICS, qui se sont historiquement positionnés comme une alternative aux institutions internationales dominées par l’Occident, ont réaffirmé leur engagement en faveur de l’inclusion, tout en exprimant leur soutien au « aspirations légitimes » des pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine à jouer un rôle plus important sur la scène mondiale.