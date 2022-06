La montée de l’opposition affaiblit la majorité absolue de Macron au Parlement français

« C’est l’absence de majorité absolue – on l’a vu venir mais on ne s’attendait pas à ce qu’elle soit à ce niveau- et d’autre part c’est la forte percée du Rassemblement national, qui est assez spectaculaire », a-t-il dit.

Avec une faible majorité relative – la plus petite de la Cinquième République française, âgée de 63 ans, selon M. Ollion – et une forte opposition à gauche et à l’extrême droite, la coalition centriste de M. Macron pourrait avoir du mal à faire adopter des projets de loi, potentiellement le forçant à traverser l’allée pour s’opposer aux législateurs lors de certains votes.

« La manière dont le président pourra gouverner par l’intermédiaire de son Premier ministre est plutôt incertaine pour le moment », a déclaré M. Ollion.

On ne savait pas immédiatement quels autres alliés la coalition de M. Macron pourrait trouver pour former une majorité de travail, même s’il semblait que le candidat le plus probable serait Les Républicains, le parti conservateur dominant, qui a remporté 61 sièges.

M. Macron sera également beaucoup plus dépendant de ses alliés centristes qu’il ne l’était lors de son premier mandat, notamment pour faire passer des projets litigieux comme son projet de relever l’âge légal de la retraite de 62 à 65 ans. Cela pourrait donner plus de poids à des partis comme Horizons. , un groupe de centre-droit fondé par l’ancien Premier ministre de M. Macron, Édouard Philippe, qui est plutôt un faucon fiscal. Horizons devrait remporter environ 25 sièges.