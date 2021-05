«La stratégie de l’administration américaine pour diaboliser les musulmans après le 11 septembre a servi de moyen de déclencher davantage le sentiment anti-musulman qui existait déjà dans la structure culturelle de nombreuses sociétés occidentales», Erdogan a déclaré mardi dans un discours prononcé lors du Symposium international sur les médias et l’islamophobie à Ankara.

La montée du sentiment anti-musulman est devenue un problème sérieux en raison de l’inaction des gouvernements de l’UE et des États-Unis pour le contester, a ajouté Erdogan. Aujourd’hui, les groupes de droite, longtemps considérés comme marginaux, sont devenus des forces politiques dominantes dans de nombreux pays européens, et ceux qui ciblaient la communauté juive se sont retournés contre les musulmans.

L’islamophobie et le sentiment anti-musulman se sont répandus comme des cellules cancéreuses dans de nombreuses régions du globe, principalement en Occident.

Erdogan a fustigé le mot même «Islamophobie», disant qu’il a été inventé par les sociétés occidentales pour enrober ce qui est réellement «Nouveau racisme contre les musulmans» et «Hostilité contre l’islam».

Les relations d’Ankara avec Washington et Bruxelles ont été tendues ces dernières années, Erdogan évoquant fréquemment la persécution des musulmans dans ses attaques contre les dirigeants occidentaux.

Erdogan est de plus en plus mécontent de la pression américaine sur la Turquie pour qu’elle renonce aux systèmes de missiles S-400 de fabrication russe, du soutien de Washington aux milices kurdes en Syrie, considérées comme terroristes par Ankara, et de la réticence des États-Unis à remettre le religieux exilé Fethullah Gulen, qui a été accusé d’avoir organisé un coup d’État militaire raté en Turquie en 2016.

Plus tôt cette semaine, Erdogan a insisté sur le fait qu’il voulait « coopération renforcée avec nos amis et alliés européens » au milieu d’un temps de recharge dans les relations entre Bruxelles et Ankara sur toute une série de questions internationales.

Les dirigeants de l’UE ont exprimé leurs inquiétudes concernant l’implication de la Turquie dans les combats en Libye, son soutien à l’Azerbaïdjan dans le conflit du Haut-Karabakh et la rivalité agressive d’Ankara pour la juridiction maritime et les droits d’exploration énergétique en Méditerranée avec la Grèce et Chypre.

