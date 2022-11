La montée de l’extrême droite en Israël motivée par l’anxiété et la peur

LOD, Israël – Les troubles sectaires entre Arabes et Juifs qui ont balayé les villes israéliennes en mai 2021 ont contribué à mettre fin au dernier mandat de Benjamin Netanyahu. Dix-sept mois plus tard, les retombées de ces mêmes troubles ont contribué à le remettre au pouvoir – à la tête de l’une des coalitions les plus à droite qu’Israël ait jamais connues.

Les émeutes de l’année dernière, dans des endroits comme Lod, une ville centrale avec une population mixte arabe et juive, ont aidé Naftali Bennett – un ancien allié de M. Netanyahu – à rompre les rangs. M. Bennett s’est présenté sur la promesse d’essayer de guérir les divisions sectaires d’Israël, et il a formé une coalition rivale avec des législateurs centristes, de gauche et arabes qui ont évincé M. Netanyahu de ses fonctions en juin dernier.

La semaine dernière, les électeurs juifs de droite ont puni M. Bennett pour cette décision, qu’ils ont fini par considérer comme une trahison de l’identité juive d’Israël. Son parti a été anéanti lors des élections générales de lundi, tandis que le soutien à une alliance plus extrême a doublé. Et c’est cette alliance d’extrême droite, le sionisme religieux, qui a redonné à M. Netanyahu sa majorité parlementaire.

“Personne qui a voté pour Bennett n’a regardé ce qui s’est passé au cours de la dernière année et s’est dit:” Faisons-le encore “”, a déclaré Noam Dreyfuss, un organisateur communautaire de Lod qui a voté pour M. Bennett en 2021.