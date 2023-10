La montée de l’extrême droite bouleverse les élections régionales allemandes – POLITICO

Lors de deux élections régionales allemandes considérées comme un indicateur de l’état d’esprit national, l’Alternative pour l’Allemagne, ou AfD, d’extrême droite, a fait un bond en avant tandis que les trois partis qui composent le gouvernement de coalition fédéral du pays ont subi des pertes importantes.

Les forces conservatrices ont remporté des victoires nettes dans les Länder de Bavière et de Hesse. En Bavière, l’Union chrétienne-sociale (CSU), parti frère de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) de centre-droit, devrait remporter 36,6 pour cent des voix, soit un résultat légèrement inférieur au résultat obtenu par le parti lors des dernières élections régionales de 2018. En Hesse, la CDU devrait remporter 34,6 pour cent des voix.

Mais le plus grand gagnant de la soirée a sans doute été l’AfD, un parti devenu de plus en plus extrême depuis sa création en 2013. L’AfD devrait arriver en deuxième position en Bavière et en Hesse, une victoire historique pour le parti.

Les solides performances de l’AfD en dehors de son bastion traditionnel dans les États de l’ex-Allemagne de l’Est suggèrent que le parti a réussi à élargir sa base de soutien. Cette évolution a déjà déclenché une nouvelle vague d’introspection parmi les dirigeants des partis traditionnels.

« Les performances accrues de l’AfD ne peuvent qu’inquiéter tous les démocrates de ce pays », a déclaré Ricarda Lang, co-dirigeante des Verts, à la télévision publique. « J’aimerais que nous cessions de pointer du doigt et que chaque parti démocrate réfléchisse maintenant à ce que nous pouvons faire pour [the election results] paraître à nouveau différent à l’avenir.

En Bavière comme en Hesse, les trois partis qui composent la coalition au pouvoir du chancelier allemand Olaf Scholz – les sociaux-démocrates de centre-gauche (SPD), les Verts et les libéraux-démocrates libres (FDP) – ont tous vu leur soutien baisser. Ce résultat démontre un mécontentement généralisé à l’égard du gouvernement fédéral à une époque d’insécurité économique et sociale croissante.

L’économie allemande est coincée dans une ornière prolongée, précipitée en partie par la flambée des prix de l’énergie qui a suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Une forte augmentation du nombre de demandeurs d’asile entrant en Allemagne cette année et une pénurie croissante de logements abordables ont également alimenté le mécontentement des électeurs.

L’AfD a clairement su capitaliser sur ce mécontentement. Robert Lambrou, chef du groupe parlementaire de l’AfD dans la Hesse, où le parti devrait remporter 18,5 pour cent des voix, a qualifié la performance du parti dans ce Land de « époustouflante ». De nombreuses personnes, a-t-il ajouté, « estiment qu’un changement de politique est nécessaire. Nous avons une inflation élevée, des prix de l’énergie élevés et des loyers élevés. Nous avons une immigration de masse totalement incontrôlée. Il y a beaucoup à faire ici.

En Bavière, l’AfD devrait remporter 15,7 pour cent des voix, juste devant les Électeurs libres, un nouveau parti de droite qui gouverne en coalition avec la CSU dans le Land.

Le gouvernement de coalition fédéral au pouvoir en Allemagne a déjà été souvent en proie à des luttes intestines, en particulier entre les Verts et le FDP, des partis qui sont à bien des égards idéologiquement opposés. Les mauvais résultats des partis de la coalition pourraient bien aggraver la discorde, chaque parti cherchant à renforcer sa base de soutien.

En Hesse, ancien bastion du SPD, les sociaux-démocrates ont subi une défaite embarrassante, ne remportant que 15,1 pour cent des voix, selon les projections. La défaite est d’autant plus cuisante pour le parti que sa candidate dans ce Land est la ministre fédérale de l’Intérieur de Scholz, Nancy Faeser, qui a qualifié le résultat de « très décevant » dans un discours.

Avec un résultat aussi médiocre, nombreux sont ceux qui se demandent si Faeser pourra conserver son poste de ministre de l’Intérieur. Le chancelier Scholz sera probablement confronté à des pressions pour opérer des changements radicaux afin de renverser la fortune de son parti et de sa coalition.

Le résultat des élections a été particulièrement désastreux pour le FDP, un partenaire junior de la coalition de Scholz. Le parti n’a obtenu que 2,9 pour cent des voix en Bavière et 5 pour cent des voix en Hesse, selon les projections. Le parti risque de s’effondrer des parlements des deux Länder s’il ne parvient pas à atteindre l’objectif requis de 5 pour cent.

Pour les dirigeants de la coalition fédérale allemande, le résultat des élections a déjà tiré la sonnette d’alarme. La seule question est de savoir s’il y a suffisamment d’unité au sein de la coalition pour inverser la tendance.

« Bien sûr, nous ne sommes ni sourds ni aveugles », a déclaré le secrétaire général du SPD, Kevin Kühnert, à la télévision publique allemande après l’annonce des premiers résultats des élections. « Nous tous, ensemble dans cette coalition, devons reconnaître les signaux. »