La montée de l’antisémitisme en 2022 par Kanye West et d’autres, expliquée

Pour le considérer dans un sens, il n’y avait rien de particulièrement nouveau ou notable dans l’antisémitisme aux États-Unis en 2022. Après tout, être juif aux États-Unis au cours des cinq dernières années a signifié être confronté à des preuves de la haine qui rôde chez nos voisins. ‘ cœurs. Nous l’avons vu en 2017, lorsque des nazis en polo scandaient « Les Juifs ne nous remplaceront pas » alors qu’ils déchaînaient la terreur dans les rues de Charlottesville, en Virginie ; en 2018, lorsque 11 Juifs ont été massacrés à la synagogue Tree of Life à Pittsburgh, en Pennsylvanie ; en 2019, lorsqu’un tireur en a tué un et en a blessé trois autres au Chabad de Poway en Californie ; et dans des attaques plus petites perpétrées entre les deux, dans les rues et les métros, dans les restaurants et les rassemblements, à l’extérieur des synagogues et des Souccot.

La violence a érodé le sentiment de sécurité que les Juifs américains éprouvent depuis longtemps – le sentiment que les Juifs sont, historiquement parlant, les plus libres et les plus sûrs que nous ayons jamais été. Selon un rapport de la Ligue anti-diffamation plus tôt cette année, les incidents antisémites “ont atteint un niveau record aux États-Unis en 2021, avec un total de 2 717 incidents d’agression, de harcèlement et de vandalisme”. (Il est difficile d’obtenir des données fiables sur les crimes de haine, et l’ADL inclut certains incidents de sentiment anti-israélien – et il y a un désaccord sain, y compris parmi les Juifs, sur la question de savoir si ou quand l’opposition à Israël est considérée comme du sectarisme envers les Juifs.) Cette année, un Un rapport du Centre pour l’étude de la haine et de l’extrémisme indique que le nombre de crimes de haine antisémites dans les grandes villes a augmenté et pourrait finalement être supérieur aux totaux de l’année dernière.

Ce n’est pas seulement la montée des attaques antisémites qui a rendu cette année différente. C’est ce qui s’est passé dans notre culture : sur fond de violence, différentes souches de fanatisme anti-juif ont convergé grâce à l’un des plus puissants faiseurs de goût du pays, dont les paroles ont été saisies par des propagateurs de haine passionnés, puis diffusées sur les réseaux sociaux. Le résultat était une somme supérieure à ses parties.

Il est difficile d’exagérer l’importance de la transformation de Kanye West de l’un des rappeurs les plus saillants du hip-hop en l’un des ennemis des Juifs les plus en vue du pays. En octobre, quelques jours à peine après avoir suscité la controverse avec une chemise « les vies blanches comptent » lors de son défilé de la semaine de la mode à Paris, West, maintenant connu sous le nom de Ye, a annoncé qu’il allait aller « death con 3 on JEWISH PEOPLE », avant de se lancer dans un incohérent et inquiétante campagne de haine sur les réseaux sociaux.

Dans ses déclarations en ligne et dans des interviews, Ye a mélangé des tropes nationalistes blancs traditionnels avec des éléments du dogme israélite hébreu noir : « Le plus drôle, c’est que je ne peux pas être antisémite parce que les Noirs sont en fait juifs. [sic]”, a-t-il tweeté. « Vous avez joué avec moi et essayé de mettre à l’épreuve quiconque s’oppose à votre programme », évoquant les récits de la suprématie blanche sur le pouvoir et le contrôle juifs. Au milieu de tout cela, il a continué à livrer un thème raciste anti-noir qu’il épouse depuis au moins 2018, lorsqu’il a suggéré que l’esclavage était un choix.

Le problème de la droite avec l’antisémitisme est pleinement visible depuis l’entrée en fonction de Trump, faisant un clin d’œil et donnant un coup de coude à la soi-disant «droite alternative» et à son opposition aux «mondialistes» (une insulte codée pour le peuple juif), et affirmant qu’il y avait «très des gens bien des deux côtés » de l’émeute à Charlottesville. À Ye, les antisémites de droite ont senti une opportunité. Nick Fuentes, un streamer nationaliste blanc, a passé des années à construire un public pour sa haine en ligne. Ye était quelqu’un qui pouvait rendre sa haine plus attrayante et plus proéminente au-delà de son coin quelque peu limité de l’Internet extrémiste. En novembre, l’ancien président Donald Trump a accueilli West et Fuentes pour un dîner à Mar-a-Lago.

Lorsque Ye a été banni de Twitter en décembre pour avoir publié une image d’une étoile de David mélangée à une croix gammée, la plate-forme était remplie de personnes se demandant ce qui, exactement, dans les commentaires de Ye était faux. Le même jour, dans l’émission d’Alex Jones, Ye a déclaré un penchant pour Hitler. Dans les semaines entre sa première explosion et sa suspension définitive, des néo-nazis se sont tenus sur un viaduc avec une banderole déclarant « Kanye a raison à propos des Juifs » ; un message similaire a été projeté sur un bâtiment lors d’un match de football en Floride en novembre.

Le danger de la rhétorique de Ye était que, en peu de temps, elle déplaçait l’antisémitisme des marges vers le courant dominant. Comme l’a dit la chroniqueuse du New York Times Michelle Goldberg dans une colonne en novembre : « Pendant la majeure partie de ma vie d’adulte, les antisémites – à des exceptions comme Pat Buchanan et Mel Gibson – n’ont pas eu de statut en Amérique. Les antisémites les plus virulents avaient tendance à haïr les Juifs d’en bas, les blâmant pour leurs propres échecs et déceptions. Maintenant, cependant, le sectarisme anti-juif, ou du moins l’approbation tacite du sectarisme anti-juif, vient de personnes ayant un pouvoir sérieux : le chef d’un grand parti politique, une pop star célèbre et l’homme le plus riche du monde.

Les actes d’antisémitisme qui auraient pu autrefois être rejetés comme des explosions aléatoires d’individus dérangés ou haineux ne se sentent plus déconnectés de la culture au sens large. C’est quelque chose auquel les Juifs sont confrontés, individuellement et en tant que communauté. “Les derniers mois ont été l’une des périodes les plus difficiles pour notre peuple”, a déclaré Gil Preuss, PDG de la Fédération juive du Grand Washington. « La peur que les gens ont, quand ils voient des croix gammées ou d’autres choses affichées dans leur quartier ou les voient en ligne, a surgi d’une manière qu’il ne devrait pas. Chaque fois que nous voyons l’un de ces actes antisémites, nous avons l’impression que la culture autour de l’antisémitisme a changé. Cela affecte chaque partie de l’engagement communautaire juif.

Au cours des dernières années, une partie du travail de Preuss a consisté à renforcer la sécurité dans les écoles et les temples juifs en réponse à la vague croissante d’attaques. Il pense à quoi ressemblera la prochaine attaque organisée contre le peuple juif, et il pense que ce sera différent. « Cela ne va pas sembler aléatoire et isolé. La réaction va être bien différente parce que ça va donner l’impression que ça vient de la montée de l’antisémitisme public dans la société américaine », dit-il. “Je pense que c’est ce que nous ressentons, il y a ce courant sous-jacent qui semble changer à cause de la légitimation de l’antisémitisme par ces acteurs publics.”

Cette légitimation s’accompagne de vérités inconfortables sur le statut de l’antisémitisme aux États-Unis. Le mois dernier, Eitan Hersh, professeur agrégé de sciences politiques à l’Université Tufts, et Laura Royden, candidate au doctorat à Harvard, ont publié un article examinant les résultats d’une enquête auprès de 3 500 Américains, y compris un suréchantillon de personnes âgées de 18 à 30 ans. ils ont constaté que les répondants à l’enquête qui s’identifiaient comme noirs ou hispaniques étaient plus susceptibles d’être d’accord avec les déclarations antisémites que les répondants blancs, quelle que soit leur idéologie politique.

« Lorsque vous posez des questions explicites – comme les Juifs aux États-Unis ont-ils trop de pouvoir, ou les entreprises juives devraient-elles être boycottées pour protester contre Israël, les Juifs sont-ils plus fidèles à Israël qu’aux États-Unis – les jeunes noirs et latinos répondent à ces questions à des taux similaires à l’alt-right », dit Hersh. “C’est vraiment l’une des seules formes de préjugés qui est plus élevée chez les jeunes que chez les personnes âgées.”

Hersh et Royden ont envisagé un certain nombre d’hypothèses qui pourraient expliquer les taux plus élevés de sentiment antisémite chez les jeunes s’identifiant aux Noirs et aux Hispaniques : qu’il était corrélé à l’éducation, qu’il était l’expression d’un sentiment anti-blanc, qu’il était à cause d’Israël. Aucun d’entre eux ne s’est présenté comme une explication convaincante. “Les gens qui disent qu’ils sont préoccupés par l’antisémitisme ou les préjugés contre les Juifs ont souvent des théories sur l’endroit où il se trouve, et ils sont commodément alignés sur leurs propres inclinations partisanes”, dit Hersh. Les données défient les explications pratiques, et Hersh et Royden disent que davantage de recherches doivent être effectuées.

Au-delà de la lutte contre les actes antisémites individuels en les dénonçant et en les condamnant lorsqu’ils se produisent, il est difficile pour quiconque de dire à quoi pourrait ressembler une réponse efficace à la montée des attitudes antisémites. Pour tous les récits de conspiration et de contrôle juifs, les Juifs sont un groupe diversifié de personnes avec un large éventail d’expériences et une fière tradition de ne jamais s’entendre sur quoi que ce soit. Si vous êtes juif, vous avez probablement grandi avec le vieil adage “deux juifs, trois opinions” – un clin d’œil ludique à une longue tradition d’argumentation, remontant à des siècles jusqu’à l’époque du Talmud. Une partie de cette diversité est raciale : les juifs sont pas tout blanc. Pour les Juifs de couleur, ce moment peut sembler beaucoup moins nouveau.

« Les Juifs blancs privilégiés de notre société pourraient apprendre beaucoup des Noirs et des Autochtones qui ont continué à fonctionner dans un monde et une société qui comprennent le racisme », a déclaré la rabbin Sandra Lawson, première directrice de la diversité raciale, de l’équité et de l’inclusion chez Reconstructing Judaism. , une organisation du mouvement du judaïsme reconstructionniste.

Cela signifie en partie confronter « l’histoire des Juifs et de la blancheur dans ce pays », explique Jared Jackson, fondateur et directeur exécutif de Jews in All Hues. Nous sommes des générations éloignées des quotas d’immigration qui ont empêché les Juifs européens d’entrer en Amérique, ainsi que de l’assimilation que les Juifs blancs qui ont pu déménager aux États-Unis ont subie. Alors que les Juifs blancs bénéficient du privilège blanc, cette blancheur est souvent considérée comme conditionnelle et tous les Juifs sont menacés par la suprématie blanche.

C’est un moment, dit le rabbin Lawson, où les Juifs devraient se pencher sur les parties de la tradition qui impliquent de construire des ponts et de traiter les différents sectarismes comme interconnectés. “C’est une erreur de ne pas travailler avec d’autres groupes marginalisés”, dit Lawson, d’autant plus que les suprématistes blancs “veulent souvent que les groupes marginalisés continuent à se battre”. Plus tôt cette année, par exemple, une commission formée par Reconstructing Judaism a approuvé une résolution sur les réparations pour les Noirs et les Amérindiens qui s’appuie sur les valeurs juives de la “téchouva – le processus juif de responsabilité publique, d’excuses, de réparation et de retour à une bonne relation, et tzedek — les exigences éthiques de la justice matérielle et juridique.

La lutte contre l’antisémitisme est intrinsèquement liée à la lutte contre le racisme anti-noir, contre la haine anti-asiatique et contre toutes les autres formes de sectarisme. « La suprématie blanche n’a pas qu’un impact sur un groupe de personnes. C’est complexe, ça évolue, et ça essaie de s’embellir à chaque génération. Nous devons devenir notre propre système qui le vainc », dit Jackson.

Les gens peuvent raisonnablement ne pas être d’accord sur la question de savoir si c’est le travail d’une victime d’essayer d’éduquer ceux qui ont des préjugés contre elle, ou si l’éducation est même l’antidote à la haine. Mais s’engager dans la société et se battre pour un monde plus égalitaire ? C’est au cœur du tikkun olam, ou réparation du monde : la notion que les Juifs ont l’obligation de travailler pour la justice. C’est une conviction profondément ancrée dans la tradition juive – et l’une de nos meilleures.