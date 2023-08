La montée de la congrégation de l’éthique technologique

Sarah Husain, qui avait travaillé dans l’équipe Trust and Safety de Twitter jusqu’à ce qu’elle soit éliminée par Elon Musk, m’a dit lors d’un événement en mai 2022 que plusieurs collègues de son domaine avaient fait l’éloge de l’ATIH, lui recommandant d’y assister. Chana Deitsch, une étudiante de premier cycle en commerce qui participe au programme de mentorat de l’ATIH, affirme que cela aide non seulement avec des pistes d’emploi et des lettres de référence, mais qu’il procure un sentiment de confiance et d’appartenance. Alex Sarkissian, ancien consultant chez Deloitte et maintenant étudiant en aumônerie bouddhiste, estime que l’organisation a le potentiel « d’être une sorte de communauté spirituelle pour moi en plus de ma sangha ». [Buddhist congregation].”

J’ai rencontré principalement des membres sérieux et perspicaces comme ceux-ci, des gens qui se réunissent pour un soutien mutuel sérieux et une réflexion éthique et, ce qui n’est pas trivial, pour s’amuser autour d’une cause qui m’est chère. Certes, peu de participants de l’ATIH, à mon avis, occupent des postes techniques de niveau C, ce qui pourrait saper les affirmations de l’organisation selon lesquelles elle a la capacité d’unir les parties prenantes vers une action efficace… ou peut-être cela signifie-t-il simplement un populisme qui pourrait éventuellement mettre les sympathisants en haut lieu ?

Malgré mon scepticisme envers la théologie et technologie, l’ATIH m’a souvent donné le sentiment d’avoir trouvé ma propre tribu tech.

Douleurs de croissance

Polgar est un ancien avocat charismatique et ringard qui a développé les idées et les réseaux à partir desquels l’organisation a germé pendant plus d’une décennie. En tant que jeune professeur de droit des affaires dans quelques petits collèges sous-financés du Connecticut au début des années 2010, il a commencé à réfléchir à l’éthique des technologies qui étaient récemment apparues comme des forces dominantes et omniprésentes dans la société et la culture. Adoptant le titre « d’éthicien technologique », il a commencé à écrire une série de missives sur la santé numérique et l’idée de « co-créer un meilleur avenir technologique ». Son article Medium de 2017 « All Tech Is Human », sur la façon dont la conception technologique devrait être informée par plus que la rationalité ou l’utilité robotique, a suscité une réponse enthousiaste et a conduit à la fondation officielle de l’organisation un an plus tard.

Le concept ATIH a mis du temps à faire son chemin, m’a dit Polgar. Il a travaillé sans rémunération pendant trois ans et a « failli arrêter ». Mais son passé a inspiré la persévérance. Né en 1979 à Cooperstown, New York, Polgar était un enfant philosophe qui admirait Nikola Tesla et voulait être un inventeur. « Pourquoi ne puis-je pas commencer quelque chose de grand », se souvient-il en pensant à l’époque, « même à partir d’un petit endroit comme celui-ci? »

Malgré leur influence croissante, Polgar et l’organisation continuent de mettre l’accent sur leur statut d’outsider. L’ATIH, soutient-il, construit sa clientèle en grande partie avec des personnes qui, pour leur intérêt pour les approches éthiques de la technologie, se sentent aussi injustement ignorées que lui et nombre de ses pairs du nord de l’État se sont sentis dans l’ombre de New York.

Le modèle de l’ATIH, explique la responsable des partenariats de l’organisation, Sandra Khalil, est de proposer non pas un « sage sur scène » mais plutôt un « guide à côté ». Khalil, un vétéran des Départements d’État et de la Sécurité intérieure des États-Unis, est également venu à l’organisation avec la pugnacité d’un étranger, se sentant « gravement sous-utilisé » dans des rôles antérieurs en tant que non-avocat déterminé à « remettre en question le statu quo ».

Polgar, cependant, ne recule guère devant les opportunités d’influencer le discours technologique, que ce soit par le biais d’entretiens avec des médias comme BBC World News ou en rejoignant des conseils consultatifs comme le conseil consultatif sur le contenu de TikTok. L’ATIH admet, dans son «Dix principes», qu’il s’inspire à la fois des modèles de base, qui, selon lui, « ont des idées mais manquent souvent de pouvoir », et de modèles « descendants », qui peuvent « manquer de diversité d’idées » mais « avoir du pouvoir ». L’organisation ne demande ni n’accepte de frais d’adhésion des participants, s’appuyant plutôt sur des dons importants sollicités par Polgar et son équipe, qui contrôlent la prise de décision. Il n’y a pas encore eu d’appel significatif pour plus de démocratie.