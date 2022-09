La Monnaie royale canadienne dévoile un souvenir pour la vérité et la réconciliation

La Monnaie royale canadienne, en partenariat avec le Centre national pour la vérité et la réconciliation, a dévoilé jeudi un nouveau souvenir qui représente la vérité derrière l’expérience des pensionnats.

Le souvenir vise à éduquer les Canadiens sur les impacts des pensionnats, des externats et des internats, le produit net étant versé au Fonds de soutien communautaire Na-mi-quai-ni-mak. Il vise également à créer des conversations sur les impacts de ces écoles, les conditions qui les ont créées et la façon dont les Canadiens peuvent transformer la réflexion en réconciliation.

Les deux côtés du souvenir comprennent des images qui reflètent les enseignements et les formes d’art des Premières nations, des Inuits et des Métis. Le design est issu d’une collaboration entre les artistes Leticia Spence, Jason Sikoak et JD Hawk, ainsi que des survivants.

Pour symboliser la culture des Premières nations, un côté du souvenir comprend une image du soleil, des logements traditionnels en tipi, un tikanagan, qui est un berceau, tenu par deux personnes, une fleur d’épilobe et un motif triangulaire inspiré des dessins de cuir brut portant Sacs.

Pour représenter le point de vue inuit, ce côté du souvenir comprend des images de tatouages ​​traditionnels au trait, les aurores boréales, un frère et une sœur et un ulu, qui est un couteau courbé traditionnel.

La nation métisse est également représentée sur ce côté du souvenir avec des images d’une ceinture métisse, d’une fleur perlée, d’un bison et d’un symbole de l’infini.

L’autre côté du souvenir comporte les mots « Every Child Matters », inscrits en anglais et en français. Il présente également des images d’empreintes de pas et d’empreintes de mains de couleur orange formant la forme du soleil. À l’intérieur des mains se trouve un motif de flamme du logo du Centre national pour la vérité et la réconciliation. Les aiguilles sont entourées d’une bordure qui représente les vagues de lumière et de chaleur du soleil.

En portant ces souvenirs, les Canadiens peuvent montrer qu’ils soutiennent les survivants et se souviennent des enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux. Il symbolise également l’engagement d’une personne à apprendre la vérité et à accomplir des actes de réconciliation.