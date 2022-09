La Monnaie royale canadienne dévoile un souvenir pour honorer les survivants et les victimes des pensionnats et favoriser la réconciliation

Un souvenir spécial de la taille d’une pièce de monnaie a été frappé à Winnipeg pour rendre hommage aux survivants et aux victimes des pensionnats indiens et pour s’assurer que les Canadiens n’oublient jamais les répercussions intergénérationnelles des pensionnats.

La Monnaie royale canadienne a lancé le nouveau souvenir lors d’une conférence de presse jeudi, avant la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation le 30 septembre.

Le souvenir “invite à la réflexion et à la conversation sur les impacts de ces écoles, les conditions qui les ont créées et la façon dont les personnes vivant au Canada peuvent transformer la réflexion en actes de réconciliation”, indique un communiqué de presse de la Monnaie.

Le lancement de jeudi a eu lieu au Centre national pour la vérité et la réconciliation, sur le campus Fort Garry de l’Université du Manitoba. La Monnaie royale a travaillé avec le NCTR pour créer le souvenir, sur lequel sont inscrits les mots « Every Child Matters » en anglais et en français, et a été conçu en collaboration avec l’artiste des Premières Nations Leticia Spence, l’artiste inuit Jason Sikoak et l’artiste métis JD Hawk.

“Septembre et la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation sont un moment pour le pays pour faire une pause, réfléchir et se souvenir des enfants qui ne sont jamais revenus du pensionnat et de ceux qui sont toujours avec nous aujourd’hui”, a déclaré Stephanie Scott, directrice exécutive du NCTR.

Les mots “Chaque enfant compte” sont écrits en anglais et en français sur un côté du souvenir, avec des empreintes de mains orange formant la forme du soleil au centre. (Soumis par la Monnaie royale canadienne)

Les deux côtés du souvenir présentent des images symboliques reflétant les enseignements et les formes d’art traditionnelles des Premières nations, des Inuits et des Métis.

Le côté avec l’inscription Every Child Matters comprend une paire d’empreintes de pas pour représenter les ancêtres marchant avec les jeunes générations. Au centre, des empreintes de main de couleur orange forment la forme du soleil – la source vitale de lumière et de chaleur, selon la description de la menthe.

À l’intérieur des mains se trouve le motif de flamme du logo NCTR, une reconnaissance de la flamme spirituelle qui naît à l’intérieur d’une personne, tandis que les mains sont entourées d’une bordure représentant les ondes rayonnantes de la lumière et de la chaleur du soleil, selon la menthe.

Certains des détails qui font partie du souvenir de la vérité et de la réconciliation. (Soumis par la Monnaie royale canadienne)

De l’autre côté, les droits, la culture et les enseignements des Premières Nations sont représentés par des symboles d’eau, une fleur d’épilobe stylisée, un tipi, un tikanagan (berceau) et un motif triangulaire inspiré du parflèche (sac de transport en cuir brut).

Les Inuits sont représentés par des lignes de tatouage traditionnelles, des aurores boréales, un ulu (couteau courbé traditionnel) et un frère et une sœur représentant ceux qui sont envoyés dans les pensionnats.

Les Métis sont représentés par un symbole de l’infini, une fleur perlée, une ceinture traditionnelle et un bison faisant face à l’est pour affronter les colonisateurs qui approchent.

Eugene Arcand, un survivant des pensionnats indiens et Cri de la Première Nation de Muskeg Lake en Saskatchewan, a pris la parole lors du lancement de jeudi. Il a félicité la Monnaie royale d’avoir contacté le NCTR “pour faire les choses de la bonne manière” grâce à la collaboration.

“Je suis très, très honoré de faire partie de cet événement historique. Il est extrêmement important que nous traitions de la vérité et de la triste histoire du secret le plus sombre du Canada”, a-t-il déclaré.

“L’éducation et la compréhension du public aident à réparer et à guérir ces blessures vers une vie de bien-être.”

Ce que le Centre national pour la vérité et la réconciliation a fait pour sensibiliser le public depuis son ouverture en 2015 « dépasse mes rêves et au-delà des rêves de mes camarades survivants », a déclaré Arcand.

“Nous n’aurions jamais pensé que nous verrions ce que nous voyons de notre vivant.”

Le souvenir est vendu au prix de 9,95 $ par l’intermédiaire de la Monnaie royale canadienne ainsi que dans les succursales participantes de Postes Canada.

Le produit net sera reversé au Fonds de soutien communautaire Na-mi-quai-ni-makétabli par le Centre national pour la vérité et la réconciliation.

Le souvenir “représente un passé qui ne doit jamais être oublié et un avenir meilleur que nous pouvons tous construire ensemble”, indique un communiqué sur le site Web de la Monnaie.