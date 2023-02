La monnaie numérique de la BCE vise à contrer les menaces potentielles de la Chine et des États-Unis

Les responsables européens débattent depuis plusieurs années de la nécessité d’être plus autonomes et moins dépendants des autres parties du monde, mais les pourparlers se sont intensifiés à la suite de la pandémie de Covid-19, puis à nouveau après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

MasterCard , Visa , Pay Pal, Alipay et UnionPay constituent les principales entreprises mondiales pour les paiements. Aucun d’entre eux n’est européen. Les trois premiers sont américains et les deux derniers sont chinois.

“D’ores et déjà, plus des deux tiers des transactions européennes de paiement par carte sont gérées par des sociétés dont le siège se trouve en dehors de l’Union européenne”, a-t-elle ajouté.

« La BCE craint que la zone euro ne se retrouve dans une position de sandwich géopolitique et économique entre les grandes entreprises technologiques des États-Unis et les systèmes de paiement de la Chine sans euro numérique. À l’heure actuelle, l’Europe manque de plateformes numériques », a déclaré Guido Zimmermann, économiste principal de la banque allemande LBBW, a déclaré mercredi à CNBC.

Lagarde a déclaré en novembre qu’un euro numérique “est un projet européen commun” et “servirait essentiellement des objectifs de politique publique plus larges, tels que le renforcement de l’autonomie stratégique de l’Europe”.

“La pertinence de préserver la souveraineté géopolitique a augmenté dans les récents discours et publications de la BCE pour un euro numérique. Cela a certainement à voir avec le déclenchement de la guerre en Ukraine et les tensions géopolitiques mondiales croissantes”, a déclaré Zimmerman.

Les responsables européens débattent depuis plusieurs années de la nécessité d’être plus autonomes et moins dépendants des autres parties du monde, mais les pourparlers se sont intensifiés à la suite de la Pandémie de Covid-19, puis à nouveau après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Les discussions récentes sur l’autonomie de l’Europe ont porté sur les chaînes de valeur de la terre brute et des aimants, qui sont considérées comme essentielles dans la transition vers une société neutre en carbone. Ils ont également concerné les fournitures d’énergie, les équipements médicaux et les voitures électriques.

“Le concept [strategic autonomy] trouve ses racines dans le secteur de la défense et de la sécurité de l’UE. Cependant, il est devenu de plus en plus important ces dernières années en raison de l’évolution du contexte géopolitique caractérisé par la concurrence croissante entre les États-Unis et la Chine”, a déclaré à CNBC Antonio Barroso, directeur général de Teneo.

Mais il y a plus derrière le plan pour un numérique euro .

Zsolt Darvas, chercheur principal au groupe de réflexion bruxellois Bruegel, a attribué l’action de la BCE dans ce domaine en partie à la “demande croissante d’actifs cryptographiques” et au fait que de nombreuses autres banques centrales envisagent également le développement d’une monnaie numérique.

“La BCE pourrait ne pas souhaiter être à la traîne en termes d’adoption de nouvelles technologies”, a-t-il déclaré.