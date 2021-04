Le bâtiment de la Réserve fédérale est vu le 19 mars 2021 à Washington, DC. Daniel Slim | AFP | Getty Images

Wall Street se réchauffe à l’idée que la prochaine grande force de rupture à l’horizon est les monnaies numériques de la banque centrale, même si la Réserve fédérale reste probablement à quelques années de développer la sienne. Dirigée par des pays aussi grands que la Chine et aussi petits que les Bahamas, la monnaie numérique suscite un intérêt accru en tant que futur d’une société de plus en plus sans numéraire. Un dollar numérique ressemblerait à des crypto-monnaies telles que Bitcoin ou Ethereum à certains égards limités, mais différerait de manière importante. Plutôt que d’être un actif échangeable avec des prix extrêmement fluctuants et une utilisation limitée, la monnaie numérique de la banque centrale fonctionnerait davantage comme des dollars et serait largement acceptée. Il serait également entièrement réglementé et placé sous une autorité centrale. Une myriade de questions reste devant une institution de la taille de la Fed. Mais l’élan prend de l’ampleur partout dans le monde.

La course vers la monnaie numérique 2.0 est lancée.

«Une initiative majeure visant à introduire les monnaies numériques des banques centrales (CBDC) pourrait en fait perturber le système financier», a déclaré Chetan Ahya, économiste en chef chez Morgan Stanley, dans un rapport destiné aux clients. « Les efforts pour introduire les CBDC prennent de l’ampleur, avec jusqu’à 86% des banques centrales du monde explorant les monnaies numériques. » En effet, une enquête de 2020 de la Banque des règlements internationaux a indiqué que presque toutes les banques centrales du monde ont au moins travaillé sur ces monnaies numériques. Quelque 60% travaillent sur des tests de «preuve de concept», bien que seulement 14% aient effectivement lancé un programme pilote ou soient en cours de développement.

Plusieurs domaines d’inquiétude

Parallèlement à l’enthousiasme suscité par un éventuel nouvel horizon du système financier, il est apparu le souci de bien mettre en œuvre. Les partisans de la monnaie numérique de la banque centrale, à l’inverse, invoquent de multiples avantages. L’une de ces raisons est de donner aux personnes non bancarisées l’accès au système financier. Il y a aussi une considération de vitesse. Les paiements de transfert, tels que ceux fournis par les gouvernements aux personnes pendant la crise de Covid-19, seraient rendus plus rapides et plus faciles si cet argent pouvait être déposé directement dans des portefeuilles numériques.

« De nouvelles formes de monnaie numérique pourraient donner un coup de pouce parallèle aux bouées de sauvetage vitales que les envois de fonds fournissent aux pauvres et aux économies en développement », a déclaré Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, dans une récente allocution lors d’une réunion conjointe avec la Banque mondiale. . « Les plus grands bénéficiaires seraient les personnes vulnérables qui envoient des fonds de petite valeur: les plus à risque d’être laissées pour compte par la pandémie. » Les perdants potentiels des monnaies numériques incluent certaines institutions financières, à la fois dans les banques traditionnelles et les fintech, qui pourraient perdre des dépôts en raison des personnes qui placent leur argent dans des comptes de la banque centrale. Il y a aussi des problèmes de confidentialité et des inquiétudes concernant l’intégration.

«Argent numérique 2.0»

Alors que la Fed et d’autres banques centrales travaillent sur ces problèmes logistiques, Wall Street se développe en anticipant ce que l’avenir lui réserve. « La course vers la monnaie numérique 2.0 est lancée », a déclaré Citigroup dans un rapport. « Certains l’ont présenté comme une nouvelle course à l’espace ou une guerre froide de la monnaie numérique. À notre avis, il n’est pas nécessaire que ce soit un jeu à somme nulle – il y a beaucoup de place pour que le gâteau numérique global se développe. » Il y a cependant eu au moins un semblant de race, et La Chine est perçue comme ayant pris les devants dès le début. Avec le lancement d’un yuan numérique l’année dernière, certains craignent que l’avantage de la Chine ne sape le statut du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. Bien que la Chine ait déclaré que ce n’était pas son objectif, un rapport de la Bank of America note que l’émission de dollars numériques permettrait à la devise américaine « de rester très compétitive … par rapport aux autres devises ». « Les CBDC offrent les avantages d’améliorer les transactions monétaires, sans les effets secondaires négatifs des crypto-monnaies », a écrit l’économiste de la Bank of America, Anna Zhou. Plusieurs autres pays ont progressé sur des projets, après que les Bahamas aient été les premiers avec leur dollar de sable. La Fed travaille actuellement sur un projet conjoint avec le Massachusetts Institute of Technology pour évaluer l’efficacité d’un dollar numérique, bien qu’il n’y ait pas de calendrier précis pour savoir quand ou si la banque centrale américaine ira de l’avant. « Il y a beaucoup de choix politiques subtils et difficiles et de choix de conception que vous devez faire », a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell, dans une récente interview sur « 60 minutes » de CBS. «Nous faisons tout ce travail», a-t-il déclaré. « Nous n’avons pas pris la décision de le faire car, encore une fois, la question est de savoir si cela profitera aux personnes que nous servons? Et nous devons bien répondre à cette question. » Dans un document de travail sur le sujet, Greg Baer, ​​PDG du Bank Policy Institute, un groupe de pression de l’industrie, a mis en garde contre une «diminution» potentielle du système bancaire traditionnel. Il a ajouté que « l’impact sur la croissance économique pourrait être significatif – à moins que la banque centrale n’assume également la responsabilité des prêts ou ne devienne une source régulière de financement pour les banques ». «La voie à suivre est actuellement incertaine et les choix de conception pourraient conduire à des résultats très différents», a écrit Baer. Il a noté la prudence de la Fed et comment cela contraste avec l’action « plus précipitée » de la Banque centrale européenne.

« L’argent va dans le sens du dodo »

La BCE va de l’avant avec son projet «britcoin» bien qu’elle ait déclaré qu’il ne s’agirait que d’un canal pour les banques, qui agiraient en tant qu’intermédiaires pour les comptes en monnaie numérique. «Ce« britcoin »serait lié à la valeur de la livre pour éliminer sa détention en tant qu’actif et en tirer des bénéfices. Il pourrait y avoir un impact économique sous la forme d’un investissement plus large dans le secteur technologique britannique et d’une baisse des coûts de transaction pour les entreprises internationales. », a déclaré Jeremy Thomson-Cook, économiste en chef chez Equals Money, spécialiste des paiements internationaux aux entreprises. « Je pense que cela légitime la croyance que l’argent liquide va dans le sens du dodo et que le paysage plus large des paiements sera entièrement en ligne dans la prochaine décennie, à l’exception des dépenses accessoires ou des dépenses bizarres », a déclaré Thomson-Cook.