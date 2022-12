La monnaie iranienne chute encore face au dollar dans un contexte de troubles

Les manifestants ont concentré une grande partie de leur colère sur la police musclée du pays et le pouvoir profondément enraciné de son clergé islamique. Mais le mauvais état de l’économie iranienne est également un autre facteur à l’origine des manifestations, avec la flambée des prix, le chômage élevé et la corruption, une plainte courante parmi les manifestants.

Jusqu’à présent, au moins 485 personnes ont été tuées et plus de 18 200 autres arrêtées lors des manifestations et de la violente répression des forces de sécurité qui ont suivi, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe surveillant les manifestations. Vendredi, l’Iran a déclaré avoir exécuté la première personne reconnue coupable d’un crime qui aurait été commis lors des manifestations. Au moins 12 autres manifestants ont été condamnés à mort par les tribunaux iraniens depuis le début des manifestations, selon les données enregistrées par HRNA.