La monnaie iranienne chute encore face au dollar dans un contexte de troubles

LE CAIRE (AP) – La monnaie iranienne est tombée à un niveau record par rapport au dollar dimanche, avec des manifestations anti-gouvernementales à l’échelle nationale qui en sont maintenant à leur troisième mois. Une rupture des négociations pour rétablir l’accord nucléaire de Téhéran a également nui à la valeur du rial.

Les commerçants de Téhéran échangeaient le rial à environ 370 000 pour un dollar dimanche, contre 368 000 jeudi. La monnaie iranienne s’échangeait à 32 000 rials pour un dollar au moment de l’accord nucléaire de 2015 qui a supprimé les sanctions internationales en échange de contrôles stricts sur le programme nucléaire iranien.

L’Iran est en proie à des manifestations à l’échelle nationale depuis septembre. Des manifestations ont éclaté après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, détenue par la police des mœurs du pays. Elle a été détenue par la force pour avoir prétendument violé le code vestimentaire strict de la République islamique pour les femmes. Le statut de la police des mœurs reste incertain après que le procureur en chef de l’Iran, Mohamed Jafar Montazeri, a déclaré la semaine dernière que la force avait “fermé”. Les médias d’État iraniens ont pris leurs distances avec l’affirmation de Montazeri.

Les manifestants ont concentré une grande partie de leur colère sur la police musclée du pays et le pouvoir profondément enraciné de son clergé islamique. Mais le mauvais état de l’économie iranienne est également un autre facteur à l’origine des manifestations, avec la flambée des prix, le chômage élevé et la corruption, une plainte courante parmi les manifestants.

Le gouvernement iranien essaie depuis des mois de faire valoir que les nations étrangères sont à l’origine des troubles, mais n’a fourni aucune preuve à l’appui de cette affirmation.

Jusqu’à présent, au moins 485 personnes ont été tuées et plus de 18 200 autres arrêtées lors des manifestations et de la violente répression des forces de sécurité qui ont suivi, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe surveillant les manifestations. Vendredi, l’Iran a déclaré avoir exécuté la première personne reconnue coupable d’un crime qui aurait été commis lors des manifestations. Au moins 12 autres manifestants ont été condamnés à mort par les tribunaux iraniens depuis le début des manifestations, selon les données enregistrées par HRNA.

Les efforts pour relancer l’accord sur le nucléaire iranien ont été bloqués il y a des mois. Les États-Unis et l’Union européenne ont depuis imposé de nouvelles sanctions à Téhéran pour sa répression des manifestants et sa décision de fournir à la Russie des centaines de drones pour sa guerre contre l’Ukraine.

La semaine dernière, l’Iran a commencé la construction d’une nouvelle centrale électrique. Le mois dernier, les autorités iraniennes ont déclaré qu’elles avaient commencé à produire de l’uranium enrichi à 60 % de pureté, à une courte étape technique des niveaux de qualité militaire de 90 %.

The Associated Press