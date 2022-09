La monnaie chinoise représentant toujours Mao Zedong indique que “les meurtriers de gauche obtiennent un laissez-passer” dans l’histoire

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Ancien dictateur communiste, le portrait de Mao Zedong sur la monnaie chinoise montre que “les meurtriers de gauche semblent obtenir un laissez-passer” pour leurs crimes, a déclaré l’expert chinois Gordon Chang.

“Si l’Allemagne mettait Hitler sur la monnaie, il y aurait indignation dans le monde entier”, a déclaré Chang à Fox News. “Mais quand la Chine met Mao Zedong sur la monnaie, ce n’est pas grave. Personne n’y pense”, a-t-il déclaré.

Mao Zedong, le fondateur de la République populaire de Chine (RPC) et président du parti de 1949 à 1976, est représenté sur chaque billet monétaire (renminbi) en RPC. Mao est responsable d’environ 65 millions de morts, plus que n’importe quel dictateur dans l’histoire, selon le Fondation du patrimoine.

“Ce que nous voyons est une glorification d’un meurtrier de masse”, a déclaré Chang. “Personne dans l’histoire n’a tué plus de personnes, la personne qui occupe la deuxième place n’est même pas proche”, a-t-il ajouté.

L’ancien chef de l’Union soviétique, Joseph Staline, serait responsable de 20 à 30 millions de morts sous son règne de 1922 à 1953. Le troisième dictateur avec le plus de sang sur les mains est l’ancien chef de l’Allemagne nazie, Adolf Hitler, qui aurait tué 11 millions de personnes.

Chang a déclaré que le Parti communiste “fait très attention à ce qu’il enseigne au peuple chinois sur Mao Zedong”. Il pense que la plupart des citoyens chinois ignorent les atrocités commises par Mao.

“Je pense que la plupart des Chinois le considèrent comme un héros”, a déclaré Chang.

Héros de la révolution soutenue par les paysans en 1949, Mao a inspiré un culte semblable à Dieu parmi des centaines de millions de Chinois. Il a pris le contrôle de la Chine en promettant d’apporter le pouvoir au peuple par le communisme.

De 1958 à 1962, la politique du Grand bond en avant de Mao a entraîné la mort de 45 millions de personnes, ce qui en fait le plus grand épisode de meurtre de masse jamais enregistré. Dans la poursuite d’une utopie communiste, les maisons, les terres et les biens des individus ont été collectivisés et les gens ont été mis dans des camps de travail. Cela a entraîné la pire famine que le monde ait jamais connue, des dizaines de millions de personnes sont mortes de faim et un grand nombre de victimes ont été exécutées ou torturées.

Alors que les horreurs du Grand Bond en avant sont bien connues des experts du communisme et de l’histoire chinoise, elles sont rarement rappelées à travers le monde.

“Le Parti communiste propage cette notion de Mao en héros dans tout le tiers monde“, Chang a déclaré à Fox News. Même en Occident, les maux perpétrés par Mao sont souvent oubliés.

“Les meurtriers de gauche semblent avoir un laissez-passer”, a déclaré Chang, comparant la perception de Mao dans le monde à celle d’autres dictateurs considérés comme de droite, comme Hitler.

“Les crimes de Mao étaient différents de ceux d’Hitler”, a déclaré Chang à Fox News. “Mao a tué des dizaines de millions de personnes simplement par imprudence, négligence grave et cela est considéré comme différent de l’extermination massive, qui est le crime d’Hitler.”

Chang a déclaré que les gens sont capables d’adoucir certains des crimes du révolutionnaire communiste en le qualifiant “d’idéaliste qui a mal tourné”.

Chang a déclaré que “le virage gauchiste des médias” contribue également à la perception publique de Mao, et que les médias grand public sont plus favorables aux personnalités de gauche.

“Quelqu’un qui était un idéaliste comme Mao, même s’il était un meurtrier de masse, je pense qu’il obtient un laissez-passer”, a-t-il déclaré.

L’actuel dirigeant du Parti communiste chinois, Xi Jinping, “vénère beaucoup Mao” et, comme Mao, pousse la Chine vers le totalitarisme, a déclaré Chang.

“Tant que Xi Jinping sera là, Mao restera sur la monnaie.”