La Mongolie tente de « diversifier » le secteur gazier pour s’affranchir de la dépendance vis-à-vis de son voisin russe | Actualité Climatique

Le vice-Premier ministre de Mongolie a défendu son pays achetant près de 100% de son gaz à la Russie, affirmant que sa position de grand pays enclavé présentait “beaucoup de problèmes et d’enjeux”.

S’adressant exclusivement à Sky News, Sainbuyan Amarsaikhan a déclaré que si les sources russes sont importantes pour assurer “un approvisionnement continu avec un prix raisonnable et une livraison rapide”, le pays cherche à “diversifier” son secteur gazier et l’économie plus largement “le plus rapidement possible”. “.

Il a ajouté que la Mongolie se tournait vers des pays comme l’Australie pour “renforcer la coopération – bilatérale et multilatérale”.

La Mongolie est un grand pays enclavé pris en sandwich entre la Chine et la Russie.

Les défis logistiques de sa géographie ainsi que sa position d’ancien avant-poste soviétique et ses liens historiques avec la Chine signifient qu’elle dépend fortement de ses deux puissants voisins pour le commerce et l’approvisionnement.

Mais 2022 a mis cette dépendance au premier plan, car la guerre en Ukraine et la politique zéro COVID de la Chine ont mis la Mongolie dans une position précaire.

Cette dépendance signifie que la Mongolie a été prudente dans son approche de la guerre contre l’Ukraine. Il s’est abstenu plus tôt cette année lors d’un vote des Nations Unies condamnant l’invasion russe.

« Grâce à notre voisin du nord, la Russie, nous avons tous nos transports en provenance d’Europe », a expliqué M. Amdarsaikhan.

“La Russie est notre partenaire”.

Mais s’il a clairement indiqué que l’arrêt de l’achat de gaz russe n’est pas une option pour un pays qui a besoin de “sécurité d’approvisionnement”, il a insisté : “Nous ne voulons pas seulement diversifier le secteur du gaz”.

M. Amdarsaikhan a également critiqué les pays occidentaux pour avoir dépensé “des milliards de dollars dans le monde pour la guerre, les armes nucléaires et tous les actes inhumains”, alors qu’il existe d’autres priorités urgentes telles que l’aide aux pays les plus pauvres pour lutter contre le changement climatique.

Il a appelé à ce que ces dépenses soient “réexaminées” et a précisé qu’un pays en développement comme la Mongolie ne peut pas s’éloigner de l’extraction du charbon – une industrie nationale majeure – sans aide internationale.

“Nous avons besoin de savoir-faire, nous avons besoin d’experts et nous avons besoin d’un soutien financier”, a-t-il déclaré.

“La Mongolie ne peut pas le faire seule, et nous ne pouvons pas simplement arrêter la consommation de charbon et l’utiliser car c’est la seule ressource sur laquelle ce pays s’appuie”.

“Ceux [that] utilisé et consommé des milliards de livres de charbon au cours du siècle dernier devrait aider et aider des pays comme la Mongolie.”

Image:

Sainbuyan Amarsaikhan, vice-Premier ministre mongol



Alors que la Mongolie est un pays en développement où bon nombre de ses citoyens sont encore très pauvres, elle possède d’importantes ressources minérales et un secteur minier qui s’est développé rapidement dans les années 1990 et 2000, suite à la transition du pays vers une démocratie de marché.

L’extraction de minerais de charbon, de cuivre et d’or représente environ un quart du PIB du pays.

Lors du sommet sur le climat COP27 cet automne, un accord a été conclu pour créer un fonds qui aiderait les pays les plus pauvres à faire face aux “pertes et dommages” des catastrophes climatiques aggravées par les émissions de gaz à effet de serre des pays riches

La Mongolie a souffert de la sécheresse et de la désertification et M. Amarsaikhan pense que l’aide devrait s’étendre davantage.

Il s’est toutefois montré optimiste quant à la reprise de l’économie mongole, qui a été mise à rude épreuve en partie à cause de la pandémie de COVID-19 et de la politique chinoise zéro COVID.

Cette politique a entraîné la fermeture de la frontière entre les deux pays, ce qui a eu de graves répercussions sur le commerce, dont une grande partie est traversée par camion.

“Cela cause de gros dégâts non seulement à notre économie, mais à toute la société, et cela affecte tous les secteurs du pays”, a déclaré M. Amarsaikhan.

Image:

La capitale mongole a été au centre des manifestations ce mois-ci. Photo : AP



Il a également reconnu que les récentes manifestations dans la capitale Oulan-Bator étaient en partie causées par les difficultés économiques et les inégalités ainsi que par la corruption présumée dans le secteur minier.

Il a reconnu que “les erreurs du passé” ont amené les gens à “perdre confiance et confiance”.

Il a salué l’ouverture d’un nouveau chemin de fer reliant la Mongolie à la Chine comme une réalisation majeure et une étape vitale vers la reconstruction des chiffres d’exportation et la reprise de l’économie.

“Si tout se passe bien, nous n’envisageons pas plus d’un an pour que notre économie soit en bien, bien meilleur état”, a-t-il déclaré.