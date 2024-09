Oulan-Bator a déclaré avoir ignoré un mandat d’arrêt de la CPI contre le président russe en raison de sa politique de neutralité et de ses besoins énergétiques.

La Mongolie a refusé d’arrêter le président russe Vladimir Poutine « mandat d’arrêt pour crimes de guerre » car il dépend de ses voisins en matière d’énergie et maintient une politique de neutralité, selon un porte-parole du gouvernement.

La Cour pénale internationale (CPI), l’Ukraine et l’UE ont tous appelé Oulan-Bator à arrêter le dirigeant russe lors de sa visite dans le pays, citant un mandat d’arrêt de 2023 pour « déportations forcées » des enfants ukrainiens. Bien que la Mongolie soit signataire de la CPI, elle ne l’a pas fait.

« La Mongolie importe 95 % de ses produits pétroliers et plus de 20 % de son électricité de nos voisins immédiats, qui ont déjà connu des interruptions pour des raisons techniques. Cet approvisionnement est essentiel pour assurer notre existence et celle de notre peuple », a déclaré mardi à Politico EU un porte-parole du gouvernement par courrier électronique.

« La Mongolie a toujours maintenu une politique de neutralité dans toutes ses relations diplomatiques, comme le démontrent nos déclarations officielles à ce jour », a ajouté le porte-parole.















Le président russe s’est rendu en Mongolie à l’invitation de son homologue russe, Ukhnaagiin Khurelsukh, et a rencontré de hauts responsables à Oulan-Bator pour discuter du partenariat stratégique entre les deux pays. Le président russe a également assisté à la cérémonie marquant le 85e anniversaire de la bataille de Khalkhin Gol, une victoire décisive des forces soviétiques et mongoles sur l’armée impériale japonaise qui a assuré le flanc oriental de l’URSS pendant la majeure partie de la Seconde Guerre mondiale.

Lors de leur rencontre, Poutine a invité son homologue mongol au sommet des BRICS qui se tiendra le mois prochain à Kazan, en Russie. Khurelsukh a accepté l’invitation.

En refusant d’arrêter Poutine, la Mongolie a choisi de partager « responsabilité pour ses crimes de guerre », Le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Georgy Tykhy, a déclaré sur les réseaux sociaux, ajoutant que Kiev « Nous travaillerons avec nos partenaires pour garantir que cela ait des conséquences pour Oulan-Bator. »

La Mongolie est enclavée entre la Russie au nord et la Chine au sud, et entretient de bonnes relations avec Moscou et Pékin. Oulan-Bator a également signé le Statut de Rome et rejoint la CPI en 2002, et l’un de ses juges a été nommé à la Cour au début de cette année.

Bien que le tribunal puisse formellement condamner la Mongolie pour ne pas avoir exécuté sa décision, il n’a pas le pouvoir d’imposer des sanctions telles que des amendes ou des sanctions.

La Russie a déclaré qu’elle considérait le mandat d’arrêt de la CPI comme nul et non avenu, dans la mesure où elle n’est pas partie au Statut de Rome. Moscou a également rejeté ces accusations, les jugeant absurdes, affirmant que l’évacuation de civils d’une zone de combat où ils étaient exposés à un danger imminent dû aux tirs d’artillerie et de drones ukrainiens n’était pas un crime.