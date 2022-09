Selon un nouveau rapport de DHL Express et de la NYU Stern School of Business, les prévisions de ralentissement du commerce mondial alors que le repositionnement des chaînes d’approvisionnement via la délocalisation et la relocalisation des opérations de fabrication ne se produisent pas.

Le commerce devrait croître légèrement plus rapidement en 2022 et 2023 qu’au cours de la décennie précédente, malgré les vents contraires de Covid, un ralentissement économique mondial et la guerre en Ukraine.

“La mondialisation n’a pas conduit à la régionalisation”, a déclaré John Pearson, PDG de DHL Express, dans une interview à CNBC. “Nous avons assisté à un affinement de certaines chaînes d’approvisionnement vers les marchés émergents. Le Vietnam est clairement le gagnant.”

Le rapport note que les problèmes de camionnage transfrontalier et les blocages en Chine ont eu un impact sur la fabrication, mais la spéculation selon laquelle les entreprises déplaceraient leur fabrication près de la côte ou les ramèneraient sur le marché intérieur – à la suite des mesures «zéro Covid» en Chine et les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement – ne se sont pas concrétisés.