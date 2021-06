La mondaine Jasmine Hartin « n’a pas été visitée par sa famille en prison » après avoir « tiré sur un flic du Belize »

La belle-fille de LORD Ashcroft, Jasmine Hartin, n’a eu aucune visite familiale depuis qu’elle a été enfermée, accusée d’avoir abattu un flic, a-t-on affirmé hier.

La socialiste Hartin, 32 ans, a été envoyée à la tristement célèbre prison centrale du Belize la semaine dernière après s’être vu refuser la libération sous caution pour la mort de son copain, le surintendant Henry Jemmott, 42 ans.

Jasmine Hartin à l’intérieur de la prison centrale du Belize « infestée de scorpions »

Elle est la partenaire du plus jeune fils du milliardaire conservateur Lord Ashcroft, le promoteur immobilier Andrew, 43 ans. Le couple a deux enfants et une maison de luxe dans ce pays d’Amérique centrale.

Mais selon une source à la prison « infestée de scorpions » de Hattieville, ni Andrew ni aucun autre membre de la famille n’ont été vus lui rendre visite.

Ashburn McPherson, qui travaille à la prison, a déclaré au Sun: «Je suis ici depuis lundi, tout le temps qu’elle est ici, et je suis certain que Jasmine n’a reçu aucune visite de sa famille.

« Un ami est passé samedi matin et il a dit qu’il était un ami de la famille.

« Son avocat Godfrey Smith est également venu pendant la semaine et lui a apporté de l’argent, 500 $ et des vêtements. Jasmine avait l’air normale quand je l’ai vue, bien ficelée et gentille. Elle portait ses propres vêtements, un pantalon long et un chemisier.

Le partenaire de Canadian Jasmine, Andrew, et le reste de la famille Ashcroft auraient été « dévastés » par la tragédie.

Elle a décrit l’incident comme un « cauchemar vivant », aurait déclaré aux flics qu’elle avait accidentellement tiré sur Jemmott.

Elle aurait affirmé : « J’ai ramassé le pistolet et j’ai essayé d’éjecter le clip du magazine mais il était coincé. J’ai lutté avec, essayant de sortir le chargeur, quand le pistolet a soudainement explosé. Je ne savais pas qu’il y avait encore une balle dans la chambre.

Le socialiste Hartin, 32 ans, n’a pas reçu la visite de sa famille en prison

Le surintendant Henry Jemmott, 42 ans, a été abattu Crédit : Facebook / Henry Jemmott

Hartin est le partenaire du plus jeune fils du milliardaire conservateur Lord Ashcroft Crédit : AFP

Elle a déclaré à la police que Jemmott lui avait donné l’arme pour qu’elle puisse pratiquer ses talents de tireur après avoir été menacée lors d’une fête.

Des balles et d’autres preuves sur les lieux auraient convaincu les procureurs qu’elle disait la vérité.

Mais elle a été accusée d’homicide involontaire par négligence et apprendra si elle peut être libérée sous caution mercredi. Elle risque un maximum de cinq ans de prison.