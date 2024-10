Le rôle du roi Charles en tant que monarque de la Grande-Bretagne et d’autres pays du Commonwealth a été expliqué par un expert.

Sa Majesté, qui semble se préparer à faire face à une réponse décevante de la part des Australiens lors de sa prochaine tournée dans le pays, a été en mesure de justifier son rôle au cours de sa royauté, a déclaré un expert.

Écrivant pour Mirror, le chroniqueur Fleet Street Fox a noté : « La royauté est encore plus stupide que la célébrité. Quelqu’un qui n’a pas de talents naturels pour s’élever au-dessus du troupeau peut porter un chapeau brillant et être traité de manière spéciale. Mais la différence entre l’Australie et la Grande-Bretagne, c’est que nous avons accepté cette situation et qu’ils ne comprennent toujours pas la plaisanterie. Alors expliquons-nous.

« Nous nous sommes débarrassés de la royauté. Cela a conduit à se débarrasser de Noël, des théâtres, des plumes des chapeaux et de toutes les autres formes de divertissement. À sa place, nous avons eu les Old Ironsides, la tristesse, le malheur et les princes politiques. Nous avons dit à la royauté qu’elle pourrait revenir si elle se comportait correctement. C’est le cas. C’est ce que nous, dans l’hémisphère Nord, appelons « gagnant-gagnant » », a noté l’expert.

Elle a ajouté dans son avis : « Vous pourriez trouver pathétique qu’une nation moderne dépense de l’énergie pour les tenants et aboutissants d’un groupe d’idiots privilégiés avec à peine une cellule cérébrale entre eux. Eh bien, vous pourriez dire la même chose de Neighbours, et ajouter qu’il est dérivé, banal et dépassé sa date de péremption – mais vous nous l’exportez néanmoins.

L’écrivain a noté : « Oui, Charles a déjà rêvé d’être un tampon. Mais au moins, il n’a jamais relevé son col et n’a jamais gambadé avec des mannequins de magasin dans une ruelle mal éclairée, comme le faisait Paul Robinson. ICK.