La monarchie britannique est en train de mourir et aucune communication ne peut la sauver | Politique

À l’heure actuelle, la monarchie britannique aurait dû être placée en soins palliatifs.

Ce serait, à tout le moins, une fin miséricordieuse à une institution vide et vide de sens qui s’est révélée être un artefact mourant d’un passé impérialiste impitoyable qui devrait être enterré – une fois pour toutes.

Malgré les efforts déterminés des historiens et des « journalistes » « royaux » qui embarrassent eux-mêmes et la profession qu’ils prétendent servir, la longue et inévitable déchéance du roi Charles III et de sa compagnie insignifiante s’est révélée clairement, une fois de plus, sur le terrain. premier anniversaire de la mort de la reine Elizabeth II la semaine dernière.

Au-delà de sa famille divisée et de ceux qui, par tempérament nostalgique et par nécessité de carrière, se prosternent devant la grandeur d’un anachronisme scintillant, peu d’autres ont remarqué que, contrairement à beaucoup de ses ancêtres moins fortunés, le règne de 70 ans d’une vieille dame courbée avait pris fin en un an. il y a des causes naturelles.

À l’époque, une armée de sentimentaux nous assurait que la grâce tranquille et la longévité singulière d’Elizabeth avaient laissé une marque profonde et indélébile dans tout un Commonwealth paralysé par le chagrin face au triste départ de la seule reine que la plupart aient jamais connue.

Il s’avère que le mandat d’Elizabeth, décennie après décennie, en tant que monarque a été aussi éphémère qu’un coup de vent et, à vrai dire, beaucoup moins grave que les résultats des matches de Premier League de ce week-end.

Bien sûr, il y avait les rituels familiers de la télévision confirmant qu’on se souvenait effectivement d’Elizabeth. Mais ils semblaient fatigués et performatifs.

Bien sûr, un groupe de Londoniens ont été poussés à déposer des fleurs aux portes du palais de Buckingham, tandis qu’une petite foule de célébrités saluaient Charles et une conga de membres de la famille royale des ligues majeures et mineures faisant des « bains de foule » superficiels lors des services religieux commémoratifs.

Plus tard, le prince et la princesse de Galles se sont tournés vers les réseaux sociaux pour insister sur le fait que : « Vous nous manquez à tous ».

Pendant ce temps, le Premier ministre Rishi Sunak a publié une mauvaise déclaration écrite pour célébrer « l’anniversaire solennel ».

« Dans la perspective d’un an, l’ampleur du service de feu Sa Majesté ne semble que plus grande », a-t-il déclaré. dit. « Son dévouement envers les nations du Royaume-Uni et du Commonwealth semble encore plus profond. Et notre gratitude pour une vie aussi extraordinaire de devoir et de dévouement ne fait que croître.

Au risque d’inviter un torrent d’insultes dirigées contre mon moi aveugle et sans cœur, j’ai du mal à comprendre qui constitue ce « nous » imaginaire qui « manque à tous » la reine ridiculement riche et choyée à vie ?

Je ne sais pas. Honnêtement, et vous ?

Quant à l’affirmation de Sunak selon laquelle «l’ampleur» du service, du devoir et du dévouement d’Elizabeth n’a fait que s’approfondir au cours des 12 mois écoulés depuis son décès à l’âge de 96 ans, je mets quiconque au défi de fournir ne serait-ce qu’une étincelle de preuve tangible, et non rhétorique, pour étayer cette information prévisible. d’un révisionnisme historique absurde.

Elizabeth a consacré sa vie confortable à voyager en première classe, à protéger l’immense richesse de sa famille du fisc, à gérer les vastes domaines immaculés de sa famille, à être célébrée lors de somptueux dîners d’État en raison de la chance et de la primogéniture, à prendre soin de ses chers chiens et chevaux, et ravivant le mirage selon lequel la monarchie britannique reste un exemple de constance, de charité et de bienveillance.

Dépouillé de toutes les broderies idiotes, le travail de son fils aîné consiste à faire exactement la même chose. Les historiens royaux cités récemment l’ont admis. La mission de Charles n’est pas de faire bouger le bateau doré, mais de le maintenir à flot.

« Il a vraiment fixé un cap très neutre. Je pense que beaucoup de gens s’attendaient à beaucoup de réformes, à beaucoup de changements, comme il l’avait préconisé en tant que prince de Galles », a déclaré un commentateur royal aux yeux étoilés. dit le journal Toronto Star. « Mais je pense que garder les choses en équilibre est devenu sa marque de fabrique, en gardant les choses sans controverse et en maintenant la stabilité de l’institution. »

Le problème, c’est que le bateau rouille et gîte – gravement.

L’ascension de Charles au trône n’a inspiré que peu d’enthousiasme, voire aucun. Le soutien à la pantomime « Jouons-nous habiller sur un balcon », qui glissait déjà sous la dynastie d’Elizabeth, a poursuivi sa chute précipitée.

C’est un cas particulièrement révélateur, en particulier chez les adolescents britanniques et les jeunes d’une vingtaine d’années qui ont dit Les sondeurs ont déclaré que beaucoup d’entre eux ne croient pas que la Couronne remplisse un « bon » objectif et qu’il est temps que leur petite île devienne enfin une république – prouvant que, parfois, la maturité n’a pas grand-chose à voir avec l’âge.

Charles est le chef d’une famille piétonne et dysfonctionnelle qui bouillonne de petits griefs, de jalousies et de mépris.

Le prétendu dévouement de la Maison Windsor au « service » n’est qu’une feuille de vigne destinée à dissimuler à quel point « The Firm » est sans conséquence et déconnecté de la vie quotidienne exigeante de la plupart des Britanniques.

Les querelles frivoles de la famille – tant publiques que privées – consomment beaucoup de temps et d’énergie, alors même qu’ils rendent un hommage « solennel » à leur « grand-mère » bien-aimée.

Les hostilités latentes entre Harry et son frère aîné et plus obéissant, William, ont éclaté après que le prince exilé en Californie s’est rendu, à l’improviste, sur la tombe de sa grand-mère au château de Windsor pour lui présenter ses respects.

C’est ainsi qu’un correspondant « royaliste » étonné décrit Le faux pas impardonnable de Harry : « Le prince Harry a considérablement augmenté la mise dans sa guerre avec la famille royale vendredi en éclipsant son ancien frère, le prince William, en effectuant une visite choc sur la tombe de sa grand-mère, la reine Elizabeth II, à l’occasion du premier anniversaire de sa mort. »

Heureusement, la princesse de Galles – Kate Middleton – est venue à la rescousse des relations publiques.

L’indépendant signalé que, dans un hommage touchant et un « hommage poignant » à la défunte reine, la princesse arborait un « héritage familial…[stepping] dans des boucles d’oreilles déroulantes en perles comme une ode à Sa Majesté.

Apparemment, les textes sucrés vantant les vertus attachantes de The Firm ne sont pas du ressort exclusif de la presse tabloïd folle de monarchie de Fleet Street.

Mon Dieu.

Faut-il s’étonner alors que l’appétit de continuer à tolérer la version britannique, souvent surréaliste et toujours farfelue, de Family Feud diminue – rapidement ?

Les citoyens avisés de la Barbade, entre autres, en ont assez du cirque colonial ambulant.

Plus important encore, ils ne se contentent plus d’oublier ou de pardonner les conquêtes, les pillages et les crimes contre l’humanité commis au nom et au profit d’un roi ou d’une reine anglais.

Au lieu de cela, ils ont rompu leurs liens autrefois unissants avec la soi-disant « Patrie » et exigent une restitution des propriétaires de plantations blancs qui les ont privés, par une force meurtrière, de la liberté, de l’indépendance et de la capacité de gouverner leur vie et leur avenir.

Hélas, j’attends toujours que mon pays – le Canada – grandisse aussi et suive le bel et louable exemple de la Barbade.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.