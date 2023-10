Attention : cette histoire contient une image et une vidéo d’un corps humain.

Les habitants de Reading, en Pennsylvanie, font enfin leurs adieux à une momie bien-aimée exposée dans une maison funéraire locale depuis plus d’un siècle.

L’homme jusqu’alors non identifié – dont le corps a été préservé lors d’une expérience d’embaumement il y a 128 ans – est exposé à la maison funéraire Auman depuis sa mort en prison en 1895.

Maintenant, la maison funéraire dit avoir identifié l’homme mystérieux et révélera son vrai nom lors de son inhumation samedi, avec un enterrement approprié et une pierre tombale.

« Nous n’aimons pas le voir partir. Ce sera étrange ici sans lui dans le bâtiment », a déclaré Kyle Blankenbiller, directeur de la maison funéraire Auman. Comme ça arrive hôte Nil Köksal.

« Mais il existe un consensus au sein de la communauté – ainsi qu’au sein de notre personnel – sur le fait que cet homme mérite de reposer enfin en paix et de passer sa journée. »

Technique d’embaumement expérimentale

« Stoneman Willie » – comme l’appellent depuis longtemps les habitants de Reading – est arrivé en ville en provenance de Philadelphie en 1895.

Il avait la réputation de boire de l’alcool, de faire les poches et de commettre des larcins. Et peu de temps après son arrivée, il a été arrêté pour ivresse publique et incarcéré à la prison du comté de Berks.

C’est là qu’il est décédé d’une insuffisance rénale après avoir souffert d’un sevrage alcoolique aigu. Les autorités n’ont pas pu l’identifier correctement, car il avait donné un faux nom aux autorités pénitentiaires.

« Il venait d’une famille irlandaise aisée, et son frère et sa sœur vivaient tous deux à New York », a déclaré Blankenbiller. « Et il ne voulait pas faire honte à sa famille.

Willie expose au salon funéraire local qui est son lieu de repos depuis 128 ans. (Kia Johnson/Reuters)

À l’époque, l’embaumement était une pratique relativement nouvelle aux États-Unis. Theo Auman, le premier directeur de la maison funéraire, a profité de Willie pour tester une nouvelle recette d’embaumement qu’il avait trouvée dans une librairie de Philadelphie pour conserver la viande.

« Il a appliqué cela à Willie simplement pour le préserver jusqu’à ce que son plus proche parent puisse être localisé », a déclaré Blankenbiller.

Lorsque personne n’a réclamé la dépouille, Blankenbiller affirme que l’État est intervenu et a ordonné à Auman de l’enterrer sous le nom de John Doe non identifié. Mais le directeur de la maison funéraire a demandé avec succès de conserver le corps pour suivre les progrès de cette technique expérimentale.

« Il est devenu une légende… mais c’était un homme »

Au fil du temps, Willie est devenu une sorte de légende locale. Exposé dans une salle privée du salon funéraire, les gens lui rendaient visite lors de voyages scolaires.

« Quand j’étais enfant, c’était un monstre de spectacle que les gens avaient envie d’aller voir », a déclaré Charles J. Adams II, un historien local qui fera l’éloge de Willie lors de ses funérailles.

« Il est devenu une légende, ce qui est bien. J’aime beaucoup les légendes. Mais c’était un homme. Il avait une mère et un père, des amis et des parents dont nous ignorons tout. Je pense donc que c’est la chose importante pour l’éloge funèbre de ce que nous connaissons sous le nom de Stoneman Willie.

Le cercueil de Willie, vu ici lors du défilé de dimanche, sera enterré dans la ville voisine du canton d’Exeter, avec une pierre tombale portant son vrai nom. (Kia Johnson/Reuters)

Les historiens et le personnel du salon funéraire soupçonnent depuis longtemps la véritable identité de Willie. Blankenbiller dit qu’au moment où il a commencé à travailler chez Auman’s il y a 10 ans, le nombre de personnes possibles était réduit à trois.

Grâce à un travail de détective à l’ancienne, il a réussi à le préciser, même s’il n’a pas pu trouver de parents vivants.

Blankenbiller n’a pas voulu révéler le vrai nom de CBC Willie.

Cela, dit-il, devra attendre ses funérailles samedi. Il sera enterré dans la communauté voisine du canton d’Exeter, avec son nom inscrit sur sa pierre tombale.

D’ici là, il sera exposé au salon funéraire. Et Blankenbiller affirme que les habitants viennent déjà en masse pour faire leurs adieux.

Son cercueil a également été transporté dans les rues dimanche lors d’un défilé marquant le 275e anniversaire de la ville.

« Je pense que c’est bien qu’il obtienne enfin son respect et qu’il soit enterré dignement », a déclaré Randy Taylor, un habitant de Reading, qui était présent au défilé avec son épouse Lisa Zimmerman. «Je pense que c’est une très bonne histoire de Reading. Je l’aime. »

Blankenbiller dit qu’il est difficile de comprendre pourquoi Willie a touché une telle corde sensible auprès des habitants de Reading.

« Je pense que c’est juste l’histoire de ce monsieur », a-t-il déclaré. « Nous avons des gens qui le regardent aujourd’hui, qui ont plus de 80 ans et qui sont venus le voir avec leur classe lorsqu’ils étaient en quatrième année. »

Auman prévoit de perpétuer l’héritage de Willie avec des collectes de fonds annuelles pour marquer l’anniversaire de son enterrement. Une idée qui les entoure est une course annuelle de 5 km depuis le salon funéraire jusqu’à sa pierre tombale.

« Tous les bénéfices de cet événement seront reversés à l’aide aux sans-abri dans la ville de Reading », a-t-il déclaré, ajoutant que ce serait un hommage approprié à un homme qui a vécu une vie éphémère sans chez lui.