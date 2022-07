La Moldavie “très inquiète” que la Russie puisse envahir l’Ukraine après l’Ukraine, selon le Premier ministre

“Mais si les actions militaires se déplacent plus loin dans la partie sud-ouest de l’Ukraine et vers Odessa, alors bien sûr nous sommes très inquiets”, a-t-elle déclaré dimanche dans une interview à CNN.

La Moldavie, qui reste militairement neutre, s’est séparée de l’Union soviétique et a obtenu son indépendance en 1991. Elle a publiquement condamné l’invasion de l’Ukraine par Poutine et accueilli des centaines de milliers de réfugiés de l’autre côté de la frontière.

L’approvisionnement énergétique de la Moldavie, considérée comme l’un des pays les plus pauvres du monde, est contrôlé par la Russie, et la nation s’inquiète depuis longtemps de la prochaine étape de la Russie dans le conflit. La guerre de Poutine à côté pose le défi le plus direct de la Moldavie à ce jour, comme l’a rapporté le Washington Post plus tôt cette année.