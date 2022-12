La Moldavie suspend 6 chaînes de télévision pour des informations présumées erronées

CHISINAU, Moldavie (AP) – Les licences de diffusion de six chaînes de télévision en Moldavie ont été suspendues pour des accusations de désinformation, de couverture inexacte de la guerre de la Russie en Ukraine et de “tentatives de manipulation de l’opinion publique”, ont déclaré les autorités.

La décision de révoquer les licences des chaînes First in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 et Orhei TV a été annoncée vendredi soir par la Commission moldove pour les situations exceptionnelles, qui a été créée après l’invasion de l’Ukraine voisine par la Russie.

La commission a déclaré que les suspensions avaient été prononcées après qu’un examen par le Conseil de l’audiovisuel de Moldavie ait révélé un “manque d’informations correctes dans la couverture des événements nationaux, mais aussi de la guerre en Ukraine”. Il a également déclaré que les suspensions visaient à “prévenir le risque de désinformation … ou de tentatives de manipulation de l’opinion publique”.

Quatre des six chaînes suspendues – First in Moldova, RTR Moldova, NTV Moldova et TV6 – retransmettent régulièrement des programmes de chaînes de télévision russes qui ont été interdites vendredi par le Conseil européen dans le cadre d’une nouvelle vague de sanctions contre la Russie.

Les radiodiffuseurs russes interdits, a déclaré le Conseil de l’UE, sont sous le “contrôle direct ou indirect des dirigeants de la Fédération de Russie et ont été utilisés par (ces) derniers pour leurs actions continues et concertées de désinformation et de propagande de guerre”.

TV6 a qualifié la suspension de “totalement infondée” et “d’atteinte sans précédent à la liberté d’expression, à la liberté éditoriale (et) à la liberté des journalistes”.

L’argument de la commission “est non seulement totalement infondé mais aussi carrément faux”, a déclaré la chaîne dans un communiqué publié sur Facebook.

Certaines des chaînes suspendues appartiennent à des proches d’Ilan Shor, un oligarque moldave en fuite qui dirige le parti Shor, favorable à la Russie. Le parti a organisé ces derniers mois de grandes manifestations dans la capitale moldave, Chisinau, contre le gouvernement pro-occidental.

La présidente moldave Maia Sandu a salué les suspensions, affirmant qu’elles constituaient “une étape importante pour empêcher les tentatives de déstabilisation” du pays.

“Nous ne pouvons pas accepter qu’en cette période difficile, la sécurité de l’État et la vie paisible des citoyens soient mises en danger par des fugitifs qui ne veulent qu’une chose : échapper à la justice”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Shor a été impliqué dans une fraude bancaire d’un milliard de dollars et d’autres stratagèmes illicites, et la semaine dernière, le Royaume-Uni l’a ajouté à une liste de sanctions internationales. Il est également accusé de corruption pour assurer son poste à la tête d’une banque moldave en 2014 et a récemment été nommé sur une liste de sanctions du Département d’État américain comme travaillant pour les intérêts russes.

La Moldavie, une ancienne république soviétique de 2,6 millions d’habitants, est l’un des pays les plus pauvres d’Europe. Il est aux prises avec une inflation qui monte en flèche et une crise énergétique, y compris des pannes de courant généralisées le mois dernier après les attaques russes contre le réseau énergétique ukrainien, auquel les systèmes de la Moldavie restent connectés.

___

McGrath a rapporté de Sighisoara, Roumanie.

Stephen McGrath et Cristian Jardan, Associated Press