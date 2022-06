La Moldavie, minuscule, pauvre et voisine de l’Ukraine, obtient la candidature à l’UE

SIGHISOARA, Roumanie (AP) – L’Union européenne a annoncé jeudi qu’elle avait accordé le statut de candidat à l’UE à la Moldavie, un pays pauvre d’Europe de l’Est non membre de l’OTAN bordant l’Ukraine déchirée par la guerre, qui ne bénéficiera probablement pas des avantages de l’adhésion au bloc à part entière pendant des années. venir.

En cours de route, la Moldavie devra adopter des réformes dans des domaines tels que la lutte contre la corruption, le crime organisé, le renforcement des droits de l’homme et l’État de droit. L’ancienne république soviétique – enclavée entre la Roumanie et l’Ukraine – a demandé à rejoindre le bloc des 27 nations quelques jours seulement après que la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février.

Charles Michel, président du Conseil européen et président du sommet de l’UE, a tweeté la décision d’accorder à la Moldavie et à l’Ukraine le statut de candidat, la qualifiant de « moment historique » qui « marque une étape cruciale sur votre chemin vers l’UE ».

Depuis son indépendance en 1991, la Moldavie est en proie à une corruption endémique et à de puissants oligarques. Il est souvent perçu comme étant coincé entre les forces pro-russes et celles, comme la présidente pro-occidentale Maia Sandu, qui cherchent à forger des liens plus étroits avec l’Occident.

« Nous commençons sur la voie de l’UE, qui apportera aux Moldaves plus de prospérité, plus d’opportunités et plus d’ordre dans leur pays », a écrit Sandu en ligne après la décision de l’UE.

« Nous avons devant nous une route difficile, qui nécessitera beaucoup de travail et d’efforts – et que nous sommes prêts à parcourir, ensemble, pour assurer un avenir meilleur aux citoyens », a-t-elle ajouté. « La Moldavie a un avenir dans l’Union européenne. »

Dans un article publié cette semaine dans divers médias, Sandu a décrit la Moldavie, le pays le plus pauvre d’Europe avec une population d’environ 2,6 millions d’habitants, comme « une terre européenne prise dans des batailles géopolitiques ».

« La guerre impitoyable et dénuée de sens contre l’Ukraine nous rappelle que la paix et la liberté ne sont plus acquises », a écrit Sandu, ajoutant que la candidature de la Moldavie à l’UE découle « d’un fort désir de rester dans le monde libre ».

En avril, les tensions dans le pays ont monté en flèche à la suite d’une série d’explosions en Transnistrie – une région séparatiste de Moldavie soutenue par la Russie où la Russie base environ 1 500 soldats – et ont fait craindre qu’elle ne soit entraînée dans la guerre.

La Transnistrie compte environ 470 000 habitants et est sous le contrôle des autorités séparatistes depuis une guerre civile en 1992.

L’adhésion à l’UE n’offrirait à la Moldavie, qui est constitutionnellement neutre, aucune garantie de sécurité comme le ferait l’adhésion à l’OTAN.

La Commission a déclaré qu’elle surveillerait les progrès de la Moldavie dans le respect des critères définis et présenterait une « évaluation détaillée » d’ici la fin de 2022.

L’UE est le plus grand partenaire commercial et le plus grand investisseur de la Moldavie. En 2020, environ les deux tiers des exportations de la Moldavie étaient destinées à l’UE et plus de la moitié de son commerce total était avec le bloc.

Stephen McGrath, Associated Press