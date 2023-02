La Moldavie ferme son espace aérien un jour après que le président a averti que la Russie complotait un coup d’État

Pris en sandwich entre l’Ukraine et la Roumanie, le pays de Moldavie a souvent été au centre d’une lutte entre Moscou et l’Occident. Il se retrouve à nouveau dans cette position inconfortable.

Lundi, son président a allégué que la Russie complotait pour renverser le gouvernement de son pays par la force afin de faire dérailler ses aspirations à rejoindre l’Union européenne – des plans dévoilés pour la première fois la semaine dernière par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les tensions en Moldavie ont augmenté périodiquement, notamment en raison d’une région séparatiste soutenue par le Kremlin à sa frontière orientale où la Russie a stationné environ 1 500 soldats.

Un regard sur les événements récents en Moldavie :

QUELS SONT SES LIENS AVEC MOSCOU ET L’UE ?

Autrefois membre de l’Union soviétique, la Moldavie a déclaré son indépendance en 1991. L’un des pays les plus pauvres d’Europe avec une population d’environ 2,6 millions d’habitants, elle entretient des liens historiques avec la Russie mais souhaite rejoindre l’UE à 27.

Le pays est passé d’une crise politique à une autre, souvent pris dans les limbes entre les sentiments pro-russes et pro-occidentaux.

Ces dernières années, la Moldavie a connu une désillusion généralisée à l’égard de la politique post-soviétique et un exode de centaines de milliers de ses citoyens à la recherche d’une vie meilleure à l’étranger.

La situation est compliquée à la suite d’une guerre séparatiste qui a éclaté dans sa région orientale de la Transnistrie en 1990 – une bande de terre d’environ 249 miles entre la rive orientale du Dniestr en Moldavie et la frontière avec l’Ukraine.

Dans le cadre d’un cessez-le-feu en 1992, un contingent de troupes russes y reste en tant que Casques bleus nominaux. Depuis lors, la région a insisté sur le fait qu’elle ne faisait pas partie de la Moldavie, et la plupart de ses 470 000 habitants parlent russe, bien que les habitants s’identifient comme ethniquement moldaves, ukrainiens ou russes.

En 2021, après des décennies de structures de pouvoir largement oligarchiques et de divers dirigeants favorables à la Russie, les Moldaves ont élu des dirigeants pro-occidentaux et pro-européens pour le mettre sur une voie plus nettement occidentale.

COMMENT LA GUERRE EN UKRAINE A-T-ELLE AFFECTE LA MOLDAVIE ?

Depuis l’invasion il y a près d’un an, la Moldavie a cherché à forger des liens plus étroits avec l’Occident.

En juin dernier, elle a obtenu le statut de candidat à l’UE, le même jour que l’Ukraine, mais l’adhésion à part entière sera un long chemin, conditionné par la lutte contre la corruption et le crime organisé, et le renforcement des droits de l’homme et de l’État de droit.

Au cours de l’année écoulée, les tensions en Moldavie ont périodiquement augmenté alors qu’elle était confrontée à une série de problèmes et d’incidents troublants.

Il s’agit notamment d’une grave crise énergétique après que Moscou a considérablement réduit l’approvisionnement en gaz du pays. Il a également vu une inflation monter en flèche et un énorme flux de réfugiés de la guerre à côté.

En avril, des explosions ont été signalées dans la capitale de facto de la Transnistrie, Tiraspol, alors que l’on craignait que la guerre en Ukraine ne déborde. Ces derniers mois, plusieurs missiles ont traversé le ciel de la Moldavie et des débris de roquettes ont également été découverts sur son territoire.

QU’EST-CE QUE LE PRÉSIDENT DE LA MOLDAVIE A ALLÉGUÉ ?

Lundi, la présidente moldave Maia Sandu a déclaré à Chisinau, la capitale moldave, que Moscou complotait pour renverser son gouvernement via des saboteurs extérieurs “avec une formation militaire, camouflés en civil, qui entreprendront des actions violentes, attaqueront certains bâtiments de l’État et même prendront des otages”. ‘

Son but, a déclaré Sandu, serait d’installer un gouvernement illégitime “qui mettrait notre pays à la disposition de la Russie afin d’arrêter le processus d’intégration européenne”.

Elle a affirmé que la Russie voulait utiliser la Moldavie dans la guerre contre l’Ukraine, sans donner plus de détails, et a ajouté que le Parlement devait adopter des lois pour doter son service de renseignement et de sécurité et ses procureurs des outils “pour combattre plus efficacement les risques pour la sécurité du pays”.

Zelensky a déclaré la semaine dernière que son pays avait intercepté des plans des services de sécurité russes pour détruire la Moldavie, des affirmations qui ont ensuite été confirmées par des responsables des services de renseignement moldaves.

Il n’y a pas eu de réaction immédiate de Moscou, mais le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré plus tôt ce mois-ci que l’Occident envisageait de transformer la Moldavie en “une autre Ukraine”.

Costin Ciobanu de l’Université Royal Holloway de Londres a déclaré qu’il y avait probablement des pressions sur les responsables moldaves pour qu’ils donnent suite au public aux déclarations de Zelensky la semaine dernière.

Il a déclaré que les remarques de Sandu pourraient être une tentative préventive pour contrecarrer les tentatives russes de déstabilisation de la Moldavie de la même manière que les responsables occidentaux ont dénoncé les plans de guerre de Moscou avant qu’elle n’envahisse l’Ukraine.

Reportage par Associated Press