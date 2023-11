La Moldavie compte les votes des élections locales alors que les autorités accusent la Russie d’ingérence

Les Moldaves éliront près de 900 maires et 11 000 conseillers locaux pour un mandat de quatre ans, y compris à des postes élevés comme celui de maire de la capitale nationale, Chisinau.

L’agence de presse russe TASS rapporte que les élections locales en Moldavie ont donné des résultats décevants pour le parti pro-européen.

Il a indiqué que sur 90 pour cent des votes dépouillés, les candidats du Parti socialiste et d’autres groupes d’opposition étaient en tête dans la plupart des villes et des conseils de district.

Mais ce rapport intervient au milieu des craintes d’une ingérence russe.

Des élections sur fond de craintes d’ingérence russe

Les Moldaves ont voté dimanche dans tout le pays alors que les autorités ont averti que la Russie menait une « guerre hybride ».

Alors que les élections locales en Moldavie, un pays d’environ 2,5 millions d’habitants situé entre la Roumanie et l’Ukraine, ne suscitent généralement pas beaucoup d’attention internationale, les accusations persistantes d’ingérence russe ajoutent une dimension géopolitique au vote.

Le scrutin de dimanche élira près de 900 maires et 11 000 conseillers locaux pour un mandat de quatre ans, y compris à des postes clés comme celui de maire de la capitale, Chisinau. Le scrutin sera surveillé par environ 1 500 observateurs nationaux et internationaux.

Deux jours avant les élections, le Premier ministre moldave Dorin Recean a annoncé l’interdiction des candidats du parti pro-russe Chance. Vendredi, l’agence nationale de renseignement moldave a publié un rapport affirmant que la Russie tentait « d’influencer le processus électoral » par l’intermédiaire du parti. Environ 600 candidats seront concernés.

« Nous protégeons la République de Moldavie d’un réseau criminel bien organisé. Un groupe criminel organisé est exclu des élections, pas un parti politique”, a déclaré Recean vendredi lors d’un point de presse.

Le Parti de la Chance, pro-russe, interdit à deux jours du scrutin

Le Service de renseignement et de sécurité, SIS, a affirmé dans son rapport de 32 pages que le Parti de la Chance avait reçu environ 50 millions d’euros (53 millions de dollars) en argent russe, qui ont été canalisés par l’oligarque moldave en exil Ilan Shor et utilisés pour déstabiliser le pays et « acheter »des électeurs lors des élections de dimanche.

Shor, qui réside en Israël et a été condamné par contumace en avril à 15 ans de prison pour fraude, a réagi à l’interdiction du parti dans une publication sur Facebook, la qualifiant de « prise de pouvoir illégale et sans précédent » et fournissant une liste d’alternatives. approbations des candidats.

S’exprimant sur l’interdiction du parti dimanche à Chisinau, la présidente moldave Maia Sandu a déclaré aux journalistes que « les élections sont une question de démocratie et de respect de la loi. Ceux qui ne respectent pas la loi, soudoyent les électeurs, utilisent de l’argent illégal – ne répondent pas aux normes démocratiques.

Dimanche, devant un bureau de vote de la capitale, le retraité Anatol Mosanu a déclaré qu’il avait voté pour « une vie meilleure, de meilleures routes… pour que demain soit meilleur qu’aujourd’hui ».

“Nous espérons tous (…) qu’à l’avenir, nos enfants ne quitteront pas cet endroit et que nous serons entourés de nos enfants, de nos petits-enfants”, a-t-il déclaré, faisant référence au nombre élevé de Moldaves qui partent à l’étranger pour obtenir de meilleurs salaires et de meilleurs salaires. les conditions de travail.

Cristian Cantir, professeur agrégé moldave de relations internationales à l’Université d’Oakland, a déclaré que même si les élections de dimanche portent « en grande partie sur des questions locales », elles sont « également importantes sur le plan géopolitique ».

« La Moldavie continue d’être un pays très polarisé d’un point de vue géopolitique », a-t-il déclaré à l’Associated Press. « Le débat va vraiment reposer sur des messages pro-européens et anti-européens. »

Cantir a ajouté que le rapport « assez accablant » du SIS contenait « de nombreuses preuves suggérant que Shor en particulier a travaillé avec le Kremlin pour saper le processus électoral ».

Des sites Internet russes accusés de mener une « campagne de désinformation »

Fin octobre, les autorités moldaves ont bloqué des dizaines de sites de médias russes, dont des grands comme Russia Today, les accusant de mener des « campagnes de désinformation » contre la Moldavie.

Quelques jours plus tard, six chaînes de télévision locales prétendument liées à Shor et à un autre oligarque en exil, Vladimir Plahotniuc, ont vu leurs licences de diffusion suspendues au motif qu’elles menaient également des campagnes de désinformation visant à « influencer les élections locales » et à « promouvoir des récits géopolitiques » en faveur de de la Russie.

Shor et Plahotniuc ont été ajoutés l’année dernière aux listes de sanctions par les États-Unis et le Royaume-Uni.

Depuis que la Russie a lancé une invasion à grande échelle de l’Ukraine le 24 février 2022, la Moldavie, non membre de l’OTAN, a été confrontée à une longue série de problèmes, notamment une grave crise énergétique après que Moscou a considérablement réduit ses approvisionnements en gaz l’hiver dernier, une inflation galopante et plusieurs incidents. de débris de missiles trouvés sur son territoire provenant de la guerre en Ukraine voisine.

Shor était à la tête du parti Shor, favorable à la Russie, qui a été déclaré inconstitutionnel en juin par la Cour constitutionnelle de Moldavie. Cette décision est intervenue après que le parti ait organisé des manifestations de plusieurs mois contre le gouvernement pro-occidental, qui accusait le parti de tenter de déstabiliser le pays.

En février, Sandu a évoqué un prétendu complot de Moscou visant à renverser le gouvernement moldave afin de mettre la nation « à la disposition de la Russie » et de la faire dérailler de son objectif d’adhérer un jour à l’UE. La Russie a nié ces accusations.

La Moldavie, ancienne république soviétique, a obtenu le statut de candidat à l’UE le 23 juin 2022, le même jour que l’Ukraine.

« La Russie a toujours tenté de saper les élections démocratiques en Moldavie, notamment dans le but de faire dérailler les aspirations à l’intégration européenne », a déclaré Cantir. “Nous verrons dans quelle mesure ils ont réussi.”