La moitié du NPD de l’Ontario expulsé de l’Assemblée législative

Seize membres du Nouveau Parti démocratique de l’Ontario ont été escortés hors de l’Assemblée législative un par un au cours de la période des questions de mercredi après avoir fait des éclats au sujet d’une loi qui empêche les travailleurs de l’éducation de faire la grève.

Tout a commencé lorsque le chef intérimaire du NPD, Peter Tabuns, a accusé le gouvernement de mentir au public. Il a refusé de s’excuser ou d’annuler les propos et on lui a dit de partir.

C’est alors que les députés ont commencé à crier et à taper sur les tables pour protester contre la loi de retour au travail. Ils ont chacun été expulsés cérémonieusement de la législature et il leur est maintenant interdit de revenir pour le reste de la journée.

« Je pense que notre message est clair. Débarrassez-vous du projet de loi, revenez à la table de négociation », a déclaré Tabuns aux journalistes après coup. “Je pense que toutes nos explosions, si vous voulez le dire ainsi, sont-elles [Ontario Premier Doug Ford] doit traiter les gens équitablement. Il ne le fait pas. Il ne nous dit pas la vérité.

Un peu moins de la moitié de leurs membres resteront pour continuer à débattre du projet de loi. Ceux qui ont été expulsés ont attendu à l’extérieur de la législature et ont tapé dans la main et se sont serré la main.

“Aujourd’hui, nous voulons déclarer publiquement que leur approche est inacceptable”, a-t-il déclaré.

Interrogé sur l’incident plus tard dans l’après-midi, le porte-parole du NPD en matière d’éducation, Chandra Pasma, a soutenu qu’il ne s’agissait pas d’un coup monté, malgré le fait que les députés se soient délibérément retrouvés expulsés de l’Assemblée législative.

“Nous défendions les droits de nos enfants et de nos travailleurs et le gouvernement n’écoute pas et nous faisons de notre mieux pour nous assurer que le gouvernement doit écouter”, a-t-elle déclaré.

Les actions du NPD ne ralentiront pas l’adoption du projet de loi 28. Le gouvernement vote aujourd’hui sur un certain nombre de motions visant à accélérer la législation obligeant les travailleurs de l’éducation à un contrat de quatre ans tout en les empêchant d’agir.

Le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, a précédemment déclaré qu’il espérait adopter le projet de loi 28 – Loi sur le maintien des élèves en classe – avant jeudi, lorsque le syndicat représentant les travailleurs de l’éducation a été légalement autorisé à faire grève.

Le chef par intérim du NPD, Peter Tabuns, est escorté hors de l’Assemblée législative le 2 novembre 2022.

Pour ce faire, les progressistes-conservateurs ont déposé deux motions censées leur permettre d’adopter la loi plus tôt que prévu.

La première limite le débat sur le projet de loi, permettant au gouvernement de pousser le projet de loi à une troisième lecture sans qu’il soit renvoyé au comité. La motion limite les débats à deux heures, avec 50 minutes pour le gouvernement, 50 minutes pour l’opposition officielle et 20 minutes pour tous les députés indépendants, y compris le Parti libéral.

La deuxième motion permet à l’Assemblée législative de siéger jusqu’à minuit jusqu’à la fin de la session d’automne du 8 décembre.

Le gouvernement a déclaré à CTV News Toronto que c’était «typique» pour les 18 dernières séances d’une session et que ce n’est pas parce que les députés peuvent siéger à l’Assemblée législative jusqu’à minuit qu’ils le seront. Le gouvernement peut aussi « l’annuler » à tout moment.

Le projet de loi de 82 pages touche plus de 55 000 travailleurs, y compris les gardiens, les éducateurs de la petite enfance, les aides-enseignants et le personnel administratif.

Il leur est effectivement interdit de faire grève ou de se rassembler. Les personnes qui défient la législation pourraient être passibles d’amendes allant jusqu’à 4 000 $, tandis que le syndicat lui-même pourrait être condamné à une amende de 500 000 $.

Le Syndicat canadien de la fonction publique a déclaré qu’il ferait la grève vendredi, que le gouvernement adopte ou non le projet de loi. Les deux parties ont encore quelques jours pour négocier un accord ; cependant, Lecce a déclaré mercredi que le gouvernement n’accepterait aucune nouvelle proposition à moins que le syndicat n’annule son préavis de grève.